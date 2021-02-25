不關比較好？群創光電2處長收2679萬回扣 二審全緩刑

群創光電6年前爆發處長級主管包庇代理商抽2600多萬回扣，新北地院考量時任行動產品業務第一總處總處長的楊桂康、行動產品事業三處處長林肯同都認罪，依背信罪判各判6月得易科罰金之刑，並沒收未扣案的不法所得。檢方和兩人皆上訴，高等法院改判林2年、楊1年10月徒刑，但都緩刑5年。

林肯同自2009年起擔任群創光電行動產品事業三處業務經理，2015年升任該處處長，負責中小尺寸面板產品銷售業務；而楊桂康自2011年起擔任業務三處處長，2015年升任行動產品業務第一總處總處長，是林的直屬上司，也是行動產品業務部門最高主管。

2013年間，日本夏普公司因債信問題，群創公司怕收不回貨款，找來呂姓代理商居中做緩衝，由呂先付貨款給群創，呂再向日本夏普收取帳款，從中賺取售價2.5%到5%的轉手價差。楊、林見其中有利可圖，隔年即找呂合作，向夏普公司錯報價錢，讓他可從中抽取3%到10%價差。此外，2人也曾在公司標售次級面板時作手腳，讓呂得標轉賣。

群創察覺呂常常在次級品競標中得標，賣給呂的一般正常品交易經常單價數量異常，調查後揪出內鬼。因楊、林海外帳戶匯款紀錄明確，手機LINE訊息又討論如何拆帳，檢方偵訊時他們即坦承收錢。

經查，呂姓代理商匯到林肯同名下永豐銀行香港分行帳戶的金額，共計美金81萬6943元。新北地方法院考量楊、林都認罪，且分別償還美金15萬元、12萬元，依背信判刑6月，得易科罰金，並沒收未扣案的不法所得。

高院計算林肯同、楊桂康共收下220萬6752元台幣、美金87萬5893元；其中台幣全由林收下，美金則由林分51萬9632元，楊桂康獲美金35萬6261元。

高院認為林肯同、楊桂康收的錢不少，卻只還公司部分款項，依當時匯率來算，至少超過600萬台幣未還，依審卻只判易科罰金之刑，檢方批評「量刑過輕」有理。高院審理時，兩人清償全數朋分的款項，因此不予再沒收。

林、楊都是公司主管，深受公司倚重，高院認為他們應誠實執行職務、追求公司最大利益，卻利用職務上機會違背任務，收受巨額款項，行為不該。高院考量他們已全數賠償也坦認錯誤，衡酌兩人的角色分工、分取的款項多寡，撤銷原判決後分別判刑。