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肇事逃逸一律入獄違憲！法務部修法「情節輕微」可判罰金

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

大法官會議認肇事逃逸罪「肇事」2字定義不清，違反明確性，應立即失效，法務部將「肇事」修正為「發生交通事故」，另將1年以上、7年以下法定刑增列「情節輕微者」 可判5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金，增加法官量刑空間，修法草案上網預告。

刑法185之4條肇事逃逸罪規定，駕駛動力交通工具肇事致人死傷而逃逸者，最輕刑度1年以上，實務上，就算犯罪情節輕微仍不得易科罰金，須入監服刑，不符合罪刑相當及比例原則，有法官及當事人聲請釋憲。

大法官會議2019年5月31日做成釋字777號解釋認為，發生車禍不論行為人有無故意或過失，一律用「 肇事」以涵蓋，法律條文不是民眾所能理解或預見，此外，「肇事」2個字的文義也違反法律明確性原則，應立即失效。

法務部修法認為，為了讓交通事故的傷者能獲得即時救護，避免死傷擴大，所以，即使駕駛人對交通事故的死傷沒有故意或過失責任，還是不能離開，否則仍應依「逃逸」罪處罰。

不過，如果被害人所受傷害輕微，且駕駛人在逃逸後一定時間內返回現場施救或進行必要措施，或者雖離開現場但通知警察機關代為處理，則應該另訂較輕刑度，所以增列情節輕微者可判處5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金的罰則。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

事故 大法官 法務部

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