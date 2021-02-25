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冤獄8年多逆轉！被控走私毒品 船長判刑18年重審今改判無罪
屏東東港籍「得利10號」漁船船長陳火盛12年前被控走私毒品回台，遭判刑18年定讞，經台灣冤獄平反協會協助，聲請重審，今天高等法院高雄分院撤銷原判決，改判陳火盛無罪，令陳一步出法庭喜出望外，直感謝法官和律師還給他清白。陳火盛因此案蒙冤前後共3190天，冤獄2966天。
陳火盛與朋友林進龍在2009年5月，被控和謝龍宗夫婦及在菲律賓從商的林金群，以及1名綽號「阿超」的男子，自菲律賓把16塊海洛因磚夾藏在錄放影機內，由陳火盛開船帶回台灣，林金群在毒品抵台後通知林進龍，林進龍便叫不知情的兒子，去向陳火盛拿錄放影機紙箱，再交給謝龍宗夫婦，被刑事局偵八隊緝獲。
當時陳火盛和林進龍都表示不知裡面有海洛因，但林金群滯留菲律賓未回台受審，2011年陳、林和謝龍宗妻子及林金群被法院以運輸毒品罪，各處18年徒刑、謝龍宗20年徒刑。2012年謝妻入監執行前，在屏東家自殺死亡，林進龍不甘受冤，逃亡5年後才入獄，陳火盛則在2012年9月按時入監執行。
陳火盛和林進龍被判刑前，因林金群仍在菲律賓，直到2010年10月在菲律賓納卯市所落網，但在菲涉詐欺，遭菲方拘禁5年多，沒來得及受遣返台灣，為陳火盛、林進龍作證，致陳、林受冤入獄。2017年林進龍透過冤獄平反協會協助聲請再審，因林金群證稱隱瞞錄放影機內藏毒，沒告訴林進龍運毒，2018年4月高雄高分院才改判林進龍無罪。
陳火盛同獲冤獄平反協會協助聲請再審，直到2020年10月23日，法院裁定陳火盛案再審並停止執行，陳火盛才獲釋。
高雄高分院合議庭同以林金群到庭證述，不僅沒告知陳火盛所托運的錄影機藏放毒品，刻意隱瞞陳火盛，無犯意聯絡，今天宣判撤銷原判決，改判陳火盛無罪。
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