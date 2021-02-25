少女遭性侵卻無激烈情緒？還問「是否須避孕」判他無罪

男子阿龍（化名）被控性侵女友的17歲女兒小蘋（化名），他坦承與少女發生關係，但是在你情我願下所為，絕無強迫傷害少女，一審以2人發生親密行為後，少女未見有何遭性侵後的逃離、迴避、恐懼、受辱、責難、怨懟等激烈情緒，反而平靜如常，僅再三詢及是否須避孕，遂以罪嫌不足，判阿龍無罪，檢察官提起上訴，台中高分院法官認檢察官上訴無理由，予以駁回。可上訴。

台中地檢署檢察官上訴理由，指出阿龍與小蘋既類似父女、朋友關係，就他幫被害少女洗內褲等生活瑣事互相幫忙，僅是因互動不錯，無違常情，並非男女朋友關係。原審判決雖以被害人遭性侵後，未見有何逃離、迴避、恐懼、受辱、責難、怨懟等激烈情緒，反而平靜如常，進而認定被害人未受強制性交性侵犯行。

然觀阿龍與被害人對話紀錄，小蘋在案發前後對於阿龍態度明顯較為冷淡、語氣帶有怨懟、亦有迴避與阿龍見面情形，因此被害人案發後反應並未與常情有違，法官不應據此為對阿龍有利的認定。檢察官認阿龍的行為應構成強制性交犯行。

二審合議庭認檢察官所提證據，不足為阿龍有罪的積極證明，尚無從說服合議庭形成阿龍有罪心證，基於無罪推定原則，自應為無罪。法官認檢察官上訴無理由，予以駁回。

檢方起訴指出，阿龍與少女小蘋的媽媽小美（化名）是男女朋友關係，他平時與少女小蘋同住，而小美長期在南部工作，偶爾才會返回他的住所。前年12月16日凌晨，他與少女在房間內聊天，之後他開始擁抱、親吻少女，少女則逃離至他的房間，之後睡著。

同日上午，在他房間內，待小蘋醒來後，阿龍以手指插入被害人陰道，本欲進一步以生殖器性侵時，遭被害人以膝蓋抵他的腰部，並將身體貼近阻止，2 人僵持一陣，他才放棄。少女事後將此事告訴生父後提告。

阿龍坦認有對少女指侵，且在欲進一步時，遭少女以腿腳之膝蓋夾住被告腰部，並同時身體貼近等方式，阻止他，他始放棄性侵害，堅決否認強制性交犯行，並辯稱他對於被害人所為的親密行為，均係在與被害人你情我願之下所為，其絕無強迫、傷害被害人，亦未對被害人施予暴力。

他供稱掀起少女上衣親吻被害人胸、腹部，撫摸被害人下體，以手指指侵被害人，且脫下被害人內褲等過程中，均係在被害人你情我願之狀態下，被害人在過程中並未推開他、未曾說話、未用手推他，亦無牴觸之動作，他認為被害人是同意的等情，應屬明確。

少女與阿龍間發生親密行為後，2人以LINE通訊軟體對話紀錄內容，被害人事後曾向他詢問是否需要吃避孕藥，他則回稱不用，或謂係安全期，或稱沒在裡面，不用；被害人再三擔心是否受孕期，萬一受孕等情。

法官審酌，2人發生親密行為後，少女未見有何遭性侵後之逃離、迴避、恐懼、受辱、責難、怨懟等激烈情緒，反而平靜如常，甚至回房繼續就寢，而且與阿龍通訊亦未曾有何嚴厲怪責他的言語，僅再三詢及是否須避孕。