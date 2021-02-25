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雲林檢警調查農會賄選 虎尾6會代候選人疑用現金行賄
雲林地檢署日前獲報虎尾鎮農會會員代表選舉疑有候選人利用口罩及現金賄選，檢察官指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局及虎尾分局組成專案小組進行蒐證，昨傳喚6名會員代表候選人及40多名會員到案，訊後陳姓等6名候選人各以5萬元、10萬元交保，其他涉案會員請回，全案持續調查中。
專案小組昨針對涉案的陳姓等6名候選人及多名會員進行搜索、傳喚，確認陳及另5名候選人分別在1 月、 2 月間以每票現金1千、2 千元、3千元等金額向其他會員買票，總計查扣9萬2300元。
雲林地檢署主任檢察官江金星表示，檢察官訊問後，陳等6人各命具保5萬元、10萬元，其餘涉案會員均請回。地檢署呼籲收受買票的農會會員主動至地檢署說明，並繳回犯罪所得。
江金星表示，3月6日將辦理農會理事、監事選舉，15日則為理事長、常務監事選舉並遴選農會總幹事，地檢署重申，偵辦案件無假期，將持續查辦賄選情事，打擊犯罪，維護公平而乾淨的選舉環境。
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