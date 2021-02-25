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法官上班「需要紓壓」跑去種菜、釣魚 職務法庭判罰俸1年
台南地院法官朱中和上班時間到海邊釣魚、種菜，遭同事檢舉，司法院人審會決議由司法院逕送監察院審查，監院去年通過彈劾。監院以9比0票數通過彈劾，懲戒法院職務法庭今判朱罰俸1年。
朱中和是司法官訓練所26期結業，2009年屏東縣瑪家鄉北葉國小應邀到中國成都參加「國際非物質文化遺產節」，但付不出機票、護照費，同為原住民的朱中和得知，捐款10萬元給學校，「拋磚引玉」後也有人跟著捐款。小學生圓夢，一度傳為佳話。
台南地院2、3年前接獲檢舉，司法院展開調查。政風處在2018年11月5日至9日、2019年3月18日至22日、2019年4月24日至29日、2019年6月23日至29日四度蒐證，朱中和不假外出15日，扣除請假的8小時，在法院內上班時間共計僅45小時52分。朱不是到海邊釣魚，就是到向朋友借的農地種菜。
人審會討論時，朱說明因「需要紓解壓力」才釣魚，並表示沒有因此而延宕工作，該補的工作都有補回來。
監委認為朱在辦公處所時間短暫，又不假外出釣魚、種菜，且竟還申請加班4小時、領加班費，未符合實際工作情況，敬業精神不足。
職務法庭審理後，判朱中和罰款，數額為現職月俸給總額1年。
近來掀起法界風風雨雨的「石木欽們」案，司法院也調查出朱曾和富商翁茂鍾不當接觸1次、收了翁8次襯衫，不過因最後往來日已是2010年9月20日，超過懲戒權行期間，司法院無從懲處。
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