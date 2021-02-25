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酒駕說「就是會酒後駕車」罰33萬 法官：自以為酒量佳
黃姓男子酒駕被罰，又酒駕被逮，檢方依公共危險罪聲請簡易判決處刑，法官審理認為，黃屢犯不改，偵查中對檢察官說明酒駕動機稱「我就是會喝酒後再駕車」，依累犯規定加重其刑，判他有期徒刑6月，併科罰金15萬元。可上訴。
判決主文說，黃被判的有期徒刑6月，可易科罰金，以1000元折算1日，有期徒刑換算罰金為18萬元，如果黃想「罰錢」了事，一次酒駕須付出33萬元，代價很高。
檢方指控，新北市汐止區的44歲黃姓男子，2018年酒駕被士林地院判刑2月確定，易科罰金6萬元執行完畢，本月3日中午黃在住處飲酒，下午5時駕車外出，4小時後，在國道新店入口匝道被國道公路警察局第9公路警察大隊攔查，酒測值為0.27，黃被送法辦。
判決指出，黃酒後駕車想上高速公路，漠視大眾安全、罔顧交通往來行安，對用路大眾的生命、身體及財產造成危險；黃偵查中向內勤檢察官供稱「我就是會喝酒後再駕車」，可見他無視政府三令五申勿酒後駕車的規定，法治觀念薄弱。
判決說，黃是累犯，應加重量刑，以啟示他勿心存僥倖，並且深刻反省，別自以為酒量佳而導致他人或自己於潛在危險的境地，所以重判。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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