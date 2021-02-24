法官改當律師了仍上訴 性平爭議發言無關審判獨立再敗

已婚法官陳鴻斌性騷擾女助理案，再審從免職改輕判罰俸，時任職務法庭受命法官的基隆地院前法官的陳志祥受訪稱「不是性騷擾」、是「婚外情未遂」，引發議論。司法院人審會決議予陳書面告誡警告，司法院發布後，陳以「職務監督影響審判獨立」而提訴訟但敗訴，他上訴，懲戒法院職務法庭今駁回。

因法官法、懲戒新制去年7月17日上路，審理制度改為一級二審，陳志祥案為適用新制的第一案。

本案源於台北高等行政法院前法官陳鴻斌遭女助理指控性騷擾2年，監察院彈劾，職務法庭認定陳行為損及法官職位尊嚴、司法形象，2016年判免除他法官職務、轉任法官以外職務。陳提再審，職務法庭在2018年婦女節改判罰月俸給總額1年，掀起軒然大波。在判決書還沒交出前，陳志祥卻連上8個節目，口出爭議言論，還說「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」。

陳志祥因發言爭議，遭移送評鑑，法官評鑑委員會決議由司法院移送監察院，建議申誡，成為首位法官因上媒體為承辦案件解說，遭送評鑑的案例；不過監察院前年彈劾未過。

人審會認為陳志祥身為職務法庭承審法官，卻在接受媒體採訪時，發表逾越判決書內容的言論，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官中立、客觀、公正形象，違反法官法、法官倫理規範，應予書面告誡警告處分。

因陳志祥的職務評定從長年的「良好」變成「未達良好」，去年7月1日退休、轉任律師。陳不滿警告處分，向司法院提異議，認為「職務監督影響審判獨立」，但又遭司法院駁回。陳提確「『警告』影響審判獨立」之訴，職務法庭去年12月駁回。

陳志祥上訴，請求廢棄原審判決。職務法庭上訴審由懲戒法院院長李伯道擔任審判長，受命法官為帥嘉寶，黃梅月、林瑞斌、王梅英為陪席法官。

合議庭認為法官之所以享有「審判獨立而不受干涉」的權利，主要是期待法官面對審理的案件能不受外界打擾，公正裁判；一旦作成裁判，裁判的判斷和理由論述即可受公評。法官在宣判後接受媒體採訪，回應社會評論屬審判外的行為，無審判獨立保障可言。

合議庭指出，如果法官的辯駁不具說服力，無法打動人心，社會既有的偏見與誤解不會消失，反而有可能更加深化，還更壓迫未來類似案件的獨立審判空間。合議庭認為如果司法院的職務監督無法制止「法官以與審判工作核心範圍無關事項，為有損法官中立、客觀、公正形象」的公開言談，將使法官職務監督所要追求的「樹立法官公正客觀形象」目標受阻，法官們因受社會貶抑評價，流失司法公信力，難以用數字衡量。