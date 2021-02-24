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男與妻不睦狂施暴 幼子護母挺身指證
新北一名男子與妻子不睦，去年6月間數度毆妻，造成妻頭、手腳和下體多處擦挫傷，甚至揚言殺了對方，雖事後否認，但幼子挺身作證護母，直言自己當時聽到父親說要殺人「怕到想吐」，經新北地檢署調查後，今天被依恐嚇、傷害等罪起訴。
檢警調查，該名男子去年6月與妻子發生爭執後，即以徒手方式對妻子施暴，甚至還當著小孩的面揚言殺人，嗆聲「我要先殺了妳，再殺了2個孩子」。其妻擔心男子真的會對他們不利，報警處理。
偵訊時，男子矢口否認，但其子指證歷歷，稱他揚言殺人的時候，手裡還拿著剪刀，行為令人害怕，「感覺快要嘔吐了」。其子進一步指稱，男子打媽媽的次數多到數不清，6月離開家之前，幾乎每天都打，媽媽的頭上都腫了一大塊。
男子雖被指控重傷害未遂，但檢方調查他僅徒手攻擊，攻擊部位也並非集中在人體要害，認為其應是一時氣憤動手，無重傷害犯意，因此以傷害、恐嚇等罪起訴。
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