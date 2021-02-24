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乖乖、孔雀香酥脆衰用黑心油！頂新要賠近979萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

2014年爆發餿水油事件，國內知名食品公司乖乖也中鏢，產品五香乖乖、孔雀香酥脆使用到問題豬油，被迫全面下架銷毀，並接受消費者退貨，損失慘重；乖乖事後向頂新製油公司求償5872萬餘元，歷經多年審理，台北地方法院今判頂新應賠償乖乖978萬9658元，可上訴。

乖乖提告主張，公司和頂新製油簽訂油品買賣契約，頂新應提供符合食安法規定的油品，但頂新向越南進口飼料油製成精緻豬油，導致公司受害，衛福部食藥署2014年10月13日公告要求乖乖五香口味、孔雀香酥脆香魚口味產品下架回收、銷毀。

乖乖認為，頂新進口飼料油製造油品違反食安法，導致公司產品回收銷毀，包括商品報廢、運費、通路商代為退貨處理廢、罰款、商品重新上架費等，共損失2243萬餘元；另因乖乖是國內老字號零食品牌，發生食安問題成為媒體關注焦點，也造成消費者對產品產生疑慮，導致2014年10月至12月購買商品的消費者銳減，加上購油價金，要求頂新再賠償3628萬餘元，兩項求償共計5872萬餘元。

台北地院認為，頂新製油進口飼料油違反食安法部分，時任董事長魏應充、總經理陳茂嘉已被判刑11月、10月定讞，頂新製油也要繳359萬元罰金確定，足認頂新提供的油品違反食安法，而有瑕疵。

法官指出，乖乖公司生產的乖乖五香口味、孔雀香酥脆香魚口味是用頂新、強冠公司的油品製成，依產量明細表計算，兩種產品使用強冠、頂新油品的比例為51.8%、48.2%，應以此比例來計算損失。

判決指出，乖乖公司回收銷毀的產品高達300多萬包、重達156噸，依頂新應負擔48.2％損失來計算，判頂新應賠償商品報廢、運費、通路商代為退貨處理廢、罰款、商品重新上架費等，共948萬餘元；另營業損失部分，判賠30萬餘元，共計978萬餘元。

乖乖。圖／聯合報系資料照片
乖乖。圖／聯合報系資料照片
強冠黑心油案。 圖／聯合報系資料照片
強冠黑心油案。 圖／聯合報系資料照片

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