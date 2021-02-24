殺警案大逆轉！專家：應從人道著眼 身心治療才是重點

鐵路警察李承翰命案，台南高分院今天上午視訊宣判，改判被告鄭姓男子有期徒刑17年、強制監護5年。中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆認為，刑期長度剛剛好，但身心治療才是重點，應從人道角度著眼，避免憾事再生。

「在監獄裡面活下來，出來還是會再犯。」鄭瑞隆強調，保安處份的實質意義更甚於刑罰，17年的監禁只是阻絕社會上的接觸，相對來說，受刑人身心上的治療更重要。

以蓄意殺人的行為來說，17年的刑期差不多，但更重要的是背後的保安處份，而非刑期長短，就算刑期再長，鄭嫌終究會被放出來，社會得重新接受他，「但他的身心問題真的會有更好的轉變嗎」

法院一審認定鄭嫌行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判無罪，但上訴台南高分院，成大醫院精神科醫師鑑定結果，鄭沒有反社會人格，行為時有急性思覺失調症發作、辨識能力降低，認其有必要進相當處所接受監護治療。

鄭瑞隆分析，嫌犯當時並非殺警不可，只是警方當時的行為讓他失控，應對鄭嫌心理、社會層面深入鑑定，找出癥結點，再依其情緒、行格、身體狀況投以醫療用藥和長期心理治療。

鄭瑞隆尊重高分院判決，但也建議應從人道關懷角度著眼，犯嫌長期關押在監獄，應利用服刑期間施以心理治療，探究其成長時如何被傷害，甚至修補與家人間的關係，才能避免憾事再生。