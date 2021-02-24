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「五互集團」涉吸金220億 6年客戶破1萬8千人

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄殯葬業起家的「五互集團」遭檢舉非法吸金，檢調查出，集團8年起涉陸續推出消費服務契約，讓客戶繳錢後期滿可領本金加「增值金」，有的方案還贈消費券，投報率約4%，集團累計吸金220億，高雄地檢署依違反銀行法，起訴女總裁陳秋白及幹部共14人。

台南地檢署2007年曾認定五互集團涉招攬投資生前契約，起訴陳秋白等公司幹部，但法院審理後認為詐財事證不足，依違反公司法、商業會計法判刑，得易科罰金確定；陳秋白當時被判1年4月，易科罰金43萬2000元。

檢方查出，陳秋白等幹部2013年起為拓展集團業務、籌措資金，以「龍海生活事業」名義在全台北、中、南成立7個營業部，營業部下分設35個督導區及通訊處，並招聘業務人員，對外銷售儲蓄型契約商品。

龍海事業銷售包括「龍海健康服務契約」、「鑫樂活」、「金滿意」、「鑫樂活2.0」等契約，每單位年繳4萬或5萬元不等，期滿1年、3年、6年，就可領回本金，並以「增值金」、「物價波動補償金」名義給予利息，約3%至4%，有的方案另致贈消費券可購買公司產品。

由於有投資人沒領到利息出面檢舉，檢方前年指揮調查局兵分多路搜索，查扣陳秋白名下房產76筆、2億多元存款，並清查2013年至2019年7月3日搜索日為止，有1萬8256名客戶購買契約商品，五互集團吸金總額達220億2571萬1000元。

陳秋白應訊時，承認龍海公司不是銀行，不能經營收受存款的業務，也認有契約期滿可領回本金，以及增值金、物價波動補償金，年報酬率應為3.2%至3.6%，檢方認定她及其他副執行長、副總13名幹部涉非法經營銀行業務罪。

高雄檢調前年搜索五互集團。本報資料照
高雄檢調前年搜索五互集團。本報資料照
五互集團官網「鑫樂活2.0」契約。圖／翻攝五互集團官網
五互集團官網「鑫樂活2.0」契約。圖／翻攝五互集團官網
殯葬業起家的五互集團，遭控非法吸金220億。本報資料照
殯葬業起家的五互集團，遭控非法吸金220億。本報資料照
五互集團總裁陳秋白被依違反銀行法起訴。圖／翻攝五互集團官網
五互集團總裁陳秋白被依違反銀行法起訴。圖／翻攝五互集團官網

吸金 補償金 消費券

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