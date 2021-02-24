國軍網戰部隊士官長繳不出會錢 貪29萬判7年2月

資通電軍網路戰聯隊南區指管防護中隊林姓前士官長，遭控利用小額採購，向廠商索回扣、浮報價額，甚至竊取「裸銅線」載出營區變賣；檢廉去年搜索，他繳回29萬8770元，高雄地院依浮報價額罪等14罪，判他7年2月，褫奪公權2年，可上訴。

判決指出，林姓男子（43歲）任軍職20多年，原規畫退休後到私人公司任職，卻疑因參加太多互助會，超越自身經濟負荷，繳不出會款鋌而走險。

國防部參謀本部資通電軍2017年7月甫成立，林姓男子就擔任「網路戰聯隊指揮防護大隊南區指管防護中隊」高雄機動分隊的士官長副分隊長，有督導檢修、廳舍管理、採購等權責。

林姓男子2018、2019年間，陸續對工程行、科技公司、光電公司、電池公司等6家廠商，趁檢修系統，向業者討「回饋」拿回扣，也多次採購不斷電主機、無線電對講機等設備，浮報價額，每次貪得千元至萬元。

資通電軍為強化無線電站臺通訊效能，進行改善工作，將電纜線材或餘料存放在營區的緊急應變室，林姓男子多次進入，以美工刀把工程用電纜線削皮，成裸銅線，並藏在黑色大垃圾袋攜出營區販賣，竊走270公斤裸銅線。

檢方去年5月指揮廉政署南調組、高雄憲兵隊前往搜索，林姓男子偵查期間繳回29萬8770元不法所得，也自白認罪。