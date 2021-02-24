影／政府強奪水利會民產 法院不排除對農民水利法聲請釋憲

農委會農田水利署在去年10月1日掛牌，嘉南自救會委任律師蘇煥智主張，政府未經徵收逕將農田水利會收為國有是強奪民產，農田水利法有違憲之虞。台北高等行政法院今下午開庭，蘇煥智當庭提出釋憲聲請書請合議庭參考是否裁定停止訴訟，聲請大法官釋憲。

農田水利法去年7月2日在立法院臨時會三讀通過，農田水利會在10月改制為公務機關，農委會在全國17個農田水利會掛牌農田水利署及所屬農田水利管理處，引起農民組成自救會群起抗議。

嘉南自救會謝耀慶會員代表等306人，向法院聲請定暫時狀態假處分，並提本案訴訟聲明請求確認農田水利會法人格存在、中華民國並無承受嘉南農田水利會資產及其他一切權利。

蘇煥智表示，農田水利法有幾個核心錯誤。第一，沒有法令明文規定農田水利會消滅，結果農委會口頭上說水利會消失了，改制之後這個名稱就是消失了，這是錯誤的，因為法律並沒有明文規定水利會消滅，而且消滅也必須符合憲法第23條規定。

除了這個消滅水利會沒有法律依據，而且直接侵害到所謂的結社自由權以外，財產的部分也是荒謬。有關財產的部分，基本上當時日據時代開始有所謂水利會法人，水利會當因為私有土地要變成大規模水利會，要先有徵收的程序，然後取得這些土地。

所謂賦予公權力只是土地可以用公權力徵收，可是錢還是農民出資的，錢不是政府出資的。所以，所謂公法人不是財產就是國家的、公家的，這個是錯誤的。土地法也是明文規定，只有在中央政府還有地方政府地方自治的鄉鎮縣市，財產才是公有財產。

水利會過去都被國家用私有財產課稅，甚至於徵收。這次農民水利法非常不應該就是沒有經過徵收程序，直接就把民間財產、人民財產直接變為國有，形同沒收。

蘇煥智認為，這是非常嚴重侵害結社權，把一個法人消滅掉，把人民財產強回國家，開民主自由人權法治倒車，是一個非常嚴重違憲行為，所以今天審理的特色是法官在斟酌本案是否要直接提起大法官釋憲？法官請原告提供釋憲相關意見。