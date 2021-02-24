農田水利會改制公務機關 農民出庭批政府比共產黨不如

全台各縣市農田水利會去年10月1日完成改制，但有農民不滿水利會收歸國有，提起行政訴訟，今台北高等行政法院召開準備庭，曾任34年水利會代表的農民謝耀慶，痛批政府強奪民產，不管共產還是民主國家，沒有政府會沒收民產，中華民國政府比共產黨不如，民進黨嘴巴說進步，卻剝奪農民財產，「是天大笑話」。

農田水利法去年完成立法後，全台水利會改制為公務機關，去年10月1日統一掛牌成立，旗下財產移轉登記給掛牌的機關，引起農民組成自救會群起抗議，在嘉義朴子務農的謝慶耀提起行政訴訟，今開庭時，專程從嘉義北上出席，庭上痛批政府搶奪農民財產。

謝慶耀指出，嘉南水利會早在民國9年日本統治台灣時就已成立，水利會存在於民國前，烏山頭水庫興建時，6000萬日圓的興建經費，有7成是農民負擔，但完工後，也未收歸國有，是交由水利會管理，早在台灣光復以前，嘉南水利會就有輪灌制度，中華民國也是直至34年才光復台灣，所有制度都比中華民國還早存在，為何最後變成政府財產？

謝慶耀痛批，過去農民財產要扣繳地價稅、房屋稅，代表土地是私有財產，但農田水利會卻被政府強制改制，比徵收還不如；不管共產、民主國家，為政者是要照顧農民，沒有國家會沒收農民財產，到底是民主政府較照顧農民，還是日本帝國？民進黨嘴巴說進步，卻剝奪農民財產，是「天大的笑話」。

他強調，雖然很多會員已經70、80歲，水利會有很多老弱殘兵，但不對的事情就是不對，相信歷史會還給農民公道，「邪不勝正」。