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農田水利會改制公務機關 農民出庭批政府比共產黨不如
全台各縣市農田水利會去年10月1日完成改制，但有農民不滿水利會收歸國有，提起行政訴訟，今台北高等行政法院召開準備庭，曾任34年水利會代表的農民謝耀慶，痛批政府強奪民產，不管共產還是民主國家，沒有政府會沒收民產，中華民國政府比共產黨不如，民進黨嘴巴說進步，卻剝奪農民財產，「是天大笑話」。
農田水利法去年完成立法後，全台水利會改制為公務機關，去年10月1日統一掛牌成立，旗下財產移轉登記給掛牌的機關，引起農民組成自救會群起抗議，在嘉義朴子務農的謝慶耀提起行政訴訟，今開庭時，專程從嘉義北上出席，庭上痛批政府搶奪農民財產。
謝慶耀指出，嘉南水利會早在民國9年日本統治台灣時就已成立，水利會存在於民國前，烏山頭水庫興建時，6000萬日圓的興建經費，有7成是農民負擔，但完工後，也未收歸國有，是交由水利會管理，早在台灣光復以前，嘉南水利會就有輪灌制度，中華民國也是直至34年才光復台灣，所有制度都比中華民國還早存在，為何最後變成政府財產？
謝慶耀痛批，過去農民財產要扣繳地價稅、房屋稅，代表土地是私有財產，但農田水利會卻被政府強制改制，比徵收還不如；不管共產、民主國家，為政者是要照顧農民，沒有國家會沒收農民財產，到底是民主政府較照顧農民，還是日本帝國？民進黨嘴巴說進步，卻剝奪農民財產，是「天大的笑話」。
他強調，雖然很多會員已經70、80歲，水利會有很多老弱殘兵，但不對的事情就是不對，相信歷史會還給農民公道，「邪不勝正」。
委任律師蘇煥智說，日據時代的水利會公法人，是因有灌溉需求，雖然有些土地徵收是由公權力介入，但錢仍是農民自籌，不是政府出的，這次農田水利法，沒有經過徵收程序，就將人民財產變為國家財產，形同「沒收」，開民主自由法治的倒車，明顯違憲。
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