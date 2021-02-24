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專騙港澳民眾詐騙集團躲花蓮民宿 20人遭逮被起訴
以26歲林姓男子為首的20人詐騙集團，躲藏於花蓮縣某民宿，以「假公安」身分詐騙港澳地區民眾10餘人，騙取金額約100萬元人民幣以上，檢方與警方於去年12月底搜索，被告20人經聲請羈押禁見均獲准，全案於今天偵查終結，並以詐欺等罪嫌提起公訴。
花蓮縣警察局刑事警察大隊副大隊長韓修愛指出，該詐騙集團以假冒刑警模式騙取港澳地區民眾財物，大約有10餘人以上受騙，詐騙金額在100萬人民幣（折合新台幣約500萬元）以上。為躲避查緝，先是在台中設據點，後遷移到屏東，又再轉到花蓮，選擇藏身在民宿或獨棟高級民宅，以要長期居住2個月遊玩為由，支付民宿老闆每個月7萬元租金，並隨時準備搬走。
經警方跟監得知位置後，在去年12月底持搜索票攻堅，一舉逮捕林姓主嫌等20人到案，並查扣供犯罪所用53支手機、筆電及教戰手冊等證物，全案以涉嫌詐欺及組織犯罪條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。
花蓮地檢署表示，由縣警局偵查隊鑑識手機紀錄，林男等人取得大陸地區民眾個資後，再以身分遭盜用、郵件遭海關查獲，需與司法人員聯絡匯款等詐欺話術，分層分工詐欺，並透過第三方支付公司輾轉匯至詐欺集團金融帳戶。
地檢署指出，全案於今天偵查終結，以3人以上以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺未遂、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴，並對詐欺集團主要幹部5人求處各併科罰金100萬元，長期參與犯罪組織11人各併科罰金30萬元，被告等人均應於執行刑期前，到勞動場所強制工作1年。詐騙集團利用犯罪所得購買的手機筆電等，檢察官也會查扣後變賣，以償還被害人損失。
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