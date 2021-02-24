快訊

台灣觀光學院110學年全面停招 朝停辦方向辦理

最高法院新制 3月1日起啟動民事移付調解制度

中央社 / 台北24日電

最高法院今天表示，為增加訴訟當事人自主而徹底解決紛爭的機會，將自3月1日起啟動移付調解制度，期望妥速解決民事紛爭，促進司法資源的合理分配。

最高法院發布新聞稿表示，民事訴訟雙方當事人是私法上權利義務的主體，於訴訟進行中，可以自主決定是否互相讓步，經由訴訟上和解或調解的機制，合意終結訴訟、徹底解決紛爭，不僅滿足當事人的真正需求，維持當事人和諧，也可減省紛爭解決的時間與勞費。

新聞稿指出，最高法院是民事訴訟終審法院，原則上只能在第二審認定的事實基礎上，審理個案法律爭議，作成終局裁判，強制解決當事人間的紛爭。

但最高法院表示，過去曾有民事事件當庭和解成立的前例，在此一相同脈絡之下，為增加訴訟當事人自主而徹底解決紛爭的機會，去年底成立「民事事件移付調解推動小組」，開始推動民事事件移付調解制度。

最高法院指出，自3月1日起啟動移付調解機制，法官受理事件，認為有必要時，經徵詢兩造及訴訟代理人接受調解的意願後，決定是否移付調解，期望能妥速解決民事紛爭，減少案件進入審理程序，減輕法院繁重壓力，促進司法資源的合理分配。

新聞稿最後提到，已設置溫馨、舒適的調解室，並聘請審判經驗及法學素養俱豐的優遇庭長、退休法官及社會公正人士擔任調解委員，提供專業意見，分析程序上利弊，供兩造參考，期望能促成兩造本於自由意願，互相讓步，成立調解，和平解決紛爭。

民事訴訟 司法 裁判

延伸閱讀

男猥褻9歲女童判關3年半 出獄後竟又對少年兄弟檔下手

美共和黨人選舉訴訟 最高法院拒審理

男性侵女判4年 最高法院：未求救不代表同意

行刑式轟3槍打死桃園角頭 2槍手判關無期徒刑定讞

相關新聞

鄭殺鐵路警二審改判17年是否上訴？鄭嫌律師：要再討論

鄭姓男子殺害鐵路警李承翰命案，去年嘉義地院認鄭罹思覺失調症，判無罪，經檢方上訴移審台南高分院今上午改判鄭有期徒刑17年、...

刺殺鐵警逆轉 鄭嫌律師：遺憾、待與家屬研議是否上訴

鐵路警察李承翰命案，去年嘉義地院一審認鄭嫌罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴，台南高分院認鄭有再犯之虞裁定收押迄今，台南...

影／政府強奪水利會民產 法院不排除對農民水利法聲請釋憲

農委會農田水利署在去年10月1日掛牌，嘉南自救會委任律師蘇煥智主張，政府未經徵收逕將農田水利會收為國有是強奪民產，農田水...

農田水利會改制公務機關 農民出庭批政府比共產黨不如

全台各縣市農田水利會去年10月1日完成改制，但有農民不滿水利會收歸國有，提起行政訴訟，今台北高等行政法院召開準備庭，曾任...

專騙港澳民眾詐騙集團躲花蓮民宿 20人遭逮被起訴

以26歲林姓男子為首的20人詐騙集團，躲藏於花蓮縣某民宿，以「假公安」身分詐騙港澳地區民眾10餘人，騙取金額約100萬元...

「夢見」鄰居對自己不利！狠男丟汽油彈縱火燒對方大門

男子范財銓夢見張姓鄰居要對他不利，前年自製汽油彈丟向張的住家大門，燒毀機車、紗窗，牆壁也被燻黑，所幸未釀傷亡；桃園地院一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。