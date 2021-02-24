最高法院新制 3月1日起啟動民事移付調解制度

最高法院今天表示，為增加訴訟當事人自主而徹底解決紛爭的機會，將自3月1日起啟動移付調解制度，期望妥速解決民事紛爭，促進司法資源的合理分配。

最高法院發布新聞稿表示，民事訴訟雙方當事人是私法上權利義務的主體，於訴訟進行中，可以自主決定是否互相讓步，經由訴訟上和解或調解的機制，合意終結訴訟、徹底解決紛爭，不僅滿足當事人的真正需求，維持當事人和諧，也可減省紛爭解決的時間與勞費。

新聞稿指出，最高法院是民事訴訟終審法院，原則上只能在第二審認定的事實基礎上，審理個案法律爭議，作成終局裁判，強制解決當事人間的紛爭。

但最高法院表示，過去曾有民事事件當庭和解成立的前例，在此一相同脈絡之下，為增加訴訟當事人自主而徹底解決紛爭的機會，去年底成立「民事事件移付調解推動小組」，開始推動民事事件移付調解制度。

最高法院指出，自3月1日起啟動移付調解機制，法官受理事件，認為有必要時，經徵詢兩造及訴訟代理人接受調解的意願後，決定是否移付調解，期望能妥速解決民事紛爭，減少案件進入審理程序，減輕法院繁重壓力，促進司法資源的合理分配。

新聞稿最後提到，已設置溫馨、舒適的調解室，並聘請審判經驗及法學素養俱豐的優遇庭長、退休法官及社會公正人士擔任調解委員，提供專業意見，分析程序上利弊，供兩造參考，期望能促成兩造本於自由意願，互相讓步，成立調解，和平解決紛爭。