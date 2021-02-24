採購標案涉貪瀆 連江縣府前處長遭羈押

連江縣政府劉姓前處長因涉貪瀆案，連江地方法院今天裁定羈押，縣政府說，將配合相關單位調查，對於涉及貪污後續行政處分，將依相關法令處置。

連江地方檢察署發布新聞稿，指出劉姓前處長屢次利用擔任產發處首長及採購評選委員機會，將標案內容洩漏給特定親屬及廠商，護航廠商取得標案，再由親屬依標案金額比例向廠商收受賄款，涉嫌違反貪污治罪條例等案件。

連江地方檢察署另指出，去年未經主管機關許可情況，劉姓前處長利用委託廠商處理大坵島自然死亡鹿隻機會，指揮廠商人員宰殺鹿隻，數量達近百隻，造成大坵島梅花鹿數量驟減，引起全國關注，涉嫌違反動物保護法。

劉姓前處長22日搭機要回馬祖，在台北松山機場遭廉政署人員扣押，連江地檢署動員台北、桃園地方檢察署等10餘名檢察官，搜索近12處，並同步約談涉案公務員、業者及相關人員21人。

檢方指出，經偵訊後，認為劉姓前處長及家族涉犯貪污治罪條例等罪嫌重大，並有串滅證及逃亡之虞，今天凌晨向連江地方法院聲請羈押禁見獲准，將擴大追查，釐清案情。

連江縣政府表示，產業發展處劉姓前處長去年6月調任縣府參議，有關處長任內涉嫌貪污，全案已進入司法程序，縣府22日知悉並配合相關單位調查，對相關案情不便表示意見，針對劉姓前處長涉及貪污後續行政處分，縣府將依人事相關法令處置。