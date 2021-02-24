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鄭殺鐵路警二審改判17年是否上訴？鄭嫌律師：要再討論

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

鄭姓男子殺害鐵路警李承翰命案，去年嘉義地院認鄭罹思覺失調症，判無罪，經檢方上訴移審台南高分院今上午改判鄭有期徒刑17年、強制監護5年；鄭嫌辯護律師認為，法官未採納鄭犯案前後妄想事實，及一審精神科醫師鑑定，是否上訴要再討論。

鄭的辯護律師陳偉仁表示，目前尚未看到判決書，因此不確定改判原因，但對於一審精神科醫師沈正哲鑑定結果，及鄭嫌在犯案前後向大家喊「不要再演了」，且事發前就四處陳情，指稱有人要害他，事發時認為下車就有人要毒害他，明顯呈現出鄭當時妄想、發病症狀，這些部分似乎都未被法官採納，令人不解也很可惜。

他說，收到判決書後會再和當事人討論後，再考慮是否上訴。

鄭嫌因為殺鐵路警李承翰，二審被判17年，鄭的辯護律師對於是否上訴，還要和當事人討論。圖／報系資料照片
鄭嫌因為殺鐵路警李承翰，二審被判17年，鄭的辯護律師對於是否上訴，還要和當事人討論。圖／報系資料照片

律師 醫師 命案 李承翰 思覺失調症

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