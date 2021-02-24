刺殺鐵警逆轉 鄭嫌律師：遺憾、待與家屬研議是否上訴

鐵路警察李承翰命案，去年嘉義地院一審認鄭嫌罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴，台南高分院認鄭有再犯之虞裁定收押迄今，台南高分院二審宣判大逆轉，認他辨識行為及控制能力顯著降低而非喪失，改判他17年，執行後強制監護5年。鄭的律師陳偉仁對此判決表示遺憾，他指出，待接獲判決書，與鄭及家屬討論後，研議是否上訴。

陳偉仁表示，二審交互詰問時，也傳喚一審精神鑑定醫師到場，但也發現一、二審對其精神鑑定認知有落差。他說，當時也提供案發時畫面，鄭刺傷鐵路警察李承翰後遭壓制，現場還有「大家不要再演了」說法佐證，但合議庭並未採納。

陳偉仁以台中榮民醫院嘉義分院醫師沈正哲精神鑑定結果，認為鄭在案發時思覺失調症病發，行為時沒有辨識能力，建議維持一審無罪判決。未料，二審改判鄭17年，執行後強制監護5年，陳偉仁對此表示遺憾。