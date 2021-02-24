聽新聞
test
0:00 / 0:00
「夢見」鄰居對自己不利！狠男丟汽油彈縱火燒對方大門
男子范財銓夢見張姓鄰居要對他不利，前年自製汽油彈丟向張的住家大門，燒毀機車、紗窗，牆壁也被燻黑，所幸未釀傷亡；桃園地院一審依公共危險罪判范3年10月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，仍維持一審刑度判3年10月。
范2019年1月31日上午8時許，先去買汽油裝入2個陶瓷容器內，用布塞住瓶口；同日下午1時許，他跑到張姓鄰居家外，用打火機點燃汽油彈，往張的大門家丟一個，再把另一個朝停在家門前的機車丟，造成火勢擴大，范見狀隨即跑回家休息。
范的大哥事後發現鄰居家門前起火，和家人提水滅火，並通知消防隊到場滅火，才未釀成災害，但張住家外牆被燻黑，水龍頭、紗窗、鞋櫃及機車都被燒毀，警方獲報在范的住處找到作案用的打火機、容器。
范坦承犯行，但供稱因做夢夢到張要對自己不利，才會製作並丟擲汽油彈，但又改口「不小心放火」；張作證指出，還好當時沒有人在家，否則住處只有一個大門，該如何逃生？
桃園地院審酌，范第一次丟汽油彈後，看見火勢燃燒，還用腳去踢往更靠近張家大門的位置，第2次丟汽油彈後更拿一旁大石頭扔，且范陳述犯案過程應達流暢、語意清楚，也知用引線、石頭砸破容器讓火勢擴散，顯然和一般人辨識、控制能力無異。
另范經精神鑑定，報告認為范犯案當時精神狀態、辨識能力沒有顯著降低，不符合刑法減刑要件，依放火燒毀供人使用住宅未遂罪，一審判范3年10月徒刑。高院二審今撤銷原判決，但仍判范3年10月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言