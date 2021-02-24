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判不輕！散播「錢櫃」新冠肺炎確診假訊息 判罰30萬元
何姓男子去年在臉書發文散播錢櫃SOGO店有人新冠肺炎確診的假訊息，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例「散播不實訊息罪」起訴，台北地院審理，今天判何罰金30萬元，如易服勞役，以1000折算一日。可上訴。
特別條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
檢察官指控，何姓男子去年3月6日晚間接收到江姓友人告知有關錢櫃SOGO店疑有新冠病毒確診的不實訊息，何未加查證，翌日晚間在臉書發布不實訊息。
何發文張貼「SOGO……錢櫃，聽說有人確診…好兄弟們，盡量避免安全第一」等訊息，警方查出何的身分，蒐證後傳喚他到案。
何到案坦承貼文，被依特別條例散播不實訊息罪移送法辦，檢察官偵辦後，認定何男發布的不實訊息，造成1156名臉書上的好友得以見聞，損害錢櫃SOGO店及民眾接收新冠肺炎流行疫情訊息的正確性，將何提起公訴。
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