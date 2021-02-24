鐵警命案二審逆轉 精神科醫師：大家要的只是鄉民正義

鐵路警察李承翰命案二審逆轉，無罪改判17年，判決出爐引發精神科醫師的討論，認為雖然不同醫師專業判斷會略有差異，但一審判決中的精神鑑定，醫師依照專業做出心神喪失的報告，法官依據判決無罪，醫師卻遭到公審，「在這樣的社會氛圍下，二審鑑定說沒有『政治考量』誰相信？」，認為社會不尊重專業，要的只是鄉民正義。

而媒體詢問成大精神部兩次的鑑定、關鍵差異在哪裡？部主任陳柏熹表示，不方便就專業內容做說明，但醫師都是本於專業進行鑑定，不會有其他的考量，同時，鑑定結果也只是法官判決的參考依據之一，並非唯一，一切還是都要由法官判定，醫師只是提供意見。

殺警命案一審判決中是依據台中榮民醫院嘉義分院所做的鑑定報告，認為從鄭姓被告事發前就四處陳情，指稱有人要害他，事發時認為一旦下車就有人要毒害他，並殺了要他下車的警察，可以看出事發時處於急性發病狀況，沒有辨識能力，處於心神喪失的情況。

而二審判決，認定事發時被告的精神障礙確實影響到其判斷能力，但並未達心神喪失，只是能力降低，而且精神障礙是因為其自行停藥，未來如果繼續服藥可有效控制，其精神疾病只能達到減刑的程度。

不願具名的精神科醫師表示，此案前後兩次鑑定結果，在精神科醫界引起討論，很多醫師認為等事件過去，詳細的鑑定結果公布後，也許可以在精神科醫學會中列為案例討論，為何會有兩者的差異。

醫師表示，刑事案件的精神鑑定都是在事發後進行，當事人已不是處於事發時的狀況，所以鑑定本來就有一定的難度，而不同的醫師在專業考量上也會有差異，而從一審判決來看，當時被告確實是處於急性發作期，有嚴重的被害幻想，無法正常判斷，即使被判無罪，法官仍要求接受治療，並不是就可以回家沒事繼續過自己的生活。

但檢察官認定被告在事發時，仍與他人有對話，顯示心神未完全喪失，這項關鍵的差異造成一、二審結果的不同。

醫師私下表示，當一審的鑑定醫師與法官因為無罪而被公審，連家人、親友都被拖出來批判，還有行政院長也跳出來質疑「一個鑑定夠嗎」，要說醫師與法官在二審時沒有壓力是騙人的，這也是目前很多精神科醫師不願意接刑事案件精神鑑定的原因，「吃力不討好就算了，還要被追殺，這種事誰要做？」