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貪杯誤事 航空公司地勤在餐廳將女網友推進女廁所性侵

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

國內某航空公司賴姓地勤人員約女網友到餐廳聚餐飲酒，趁女網友接電話，將她推進女廁按壓在牆壁上性侵，被起訴強制性交罪。法官審理，賴認罪，賠償70萬元，台北地院判賴有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

賴自稱月薪4萬元，他去年4月開庭，先湊20萬元給被害人，剩下的50萬元，言明每月再給被害人2萬元，一審判決出爐前，他都有遵期給付。

賴於2019年10月5日晚間以IG邀約被害人前往台北市中山區原住民餐廳飲酒，隔天凌晨，見對方酒後在走道接聽電話，自後方強行抱住被害人，將她推進餐廳女廁、脫下衣服，按壓推向牆壁背對自己，強制性交得逞，被害人提告，檢察官起訴賴，法院審理，賴認罪、賠款。

合議庭審理認為，賴飲酒貪杯誤事，沒有犯罪紀錄，主觀惡性不重，審酌他事後與被害人和解，被害人表明不願追究刑責，證明賴有彌補被害人身心所受損害的誠意，依刑法規定減刑。

判決說，賴為逞私慾，侵害被害人身體及性自主權，考量他坦承犯行，與女方以70萬元和解，已給付20萬元，判他有期徒刑2年；賴經此偵審程序和宣判後，應無再犯之虞，宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，如賴未依約履行餘款，檢察官得撤銷緩刑。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

檢察官

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