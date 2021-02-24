遭控性侵不起訴 基市議員張秉鈞：曾交往無不法

基隆市議員張秉鈞被女子指控性侵，檢方偵查後予以不起訴。記者吳淑君攝影／報系資料照

基隆市議員張秉鈞被女子指控性侵，檢方偵查後予以不起訴。張秉鈞今天表示，確實曾與女子短暫交往，之後因個性及相處問題分手，絕無女子所指控的不法情節。

根據新北地檢署不起訴書，女子控訴兩人於民國108年11月8日相約看電影，張秉鈞藉口載她回住處，她見張秉鈞神情疲累，邀請張秉鈞至住處休息，張秉鈞違反她的意願性侵得逞1次。

張秉鈞辯稱，兩人是合意發生性行為，結束後留宿在女子家中，隔天女子還幫他準備牙刷並送他離去，雙方有交往，但女子情緒起伏相當大，一直質疑他不是真心要交往，並開始威脅要求賠償，他就直接向女子說，如果覺得有妨害性自主，請提出告訴，交給司法判定。

女子在檢方偵訊時表示，事發後有與張秉鈞交往，雙方仍保持聯絡，後來張秉鈞提分手，但她已投入感情，一直希望可以復合，檢察官另根據通訊軟體對話紀錄等，認定當天雙方合意發生性行為，予以張秉鈞不起訴。

張秉鈞今天表示，女子對他的指控，經新北地檢署偵查終結於去年5月不起訴，而女子不服向台灣高等檢察署提出再議，高檢署也於去年6月駁回，已還給他清白，由衷期盼紛擾就此落幕。

此外，張秉鈞說，新北地檢署去年10月底以加重誹謗罪起訴女子，目前由新北地院審理中，第一次開庭時，法官曾詢問她是否願意和解，但女子悍然拒絕不願意道歉和解，既然女子一意孤行，他別無選擇，僅能交由法院續行審理。

張秉鈞說，本以為此事已交給司法來還他清白，但近期又遭受有心人惡意中傷並斷章取義抹黑，讓他受到二次傷害，面對此事真的深感無力，但還是希望謠言止於智者，且秉持著清者自清的決心，繼續認真投入於民眾服務工作，為基隆及市民打拚。