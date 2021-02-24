陽明山泵浦車4死車禍 檢批負責人陳美蘭推責給身亡司機

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，被告信詠工程行負責人陳美蘭，及真銓材料行混凝土泵浦車維修技師盧志宏，遭依過失致死罪嫌起訴。今士林地院開庭審理，陳美蘭今稱，不清楚為何沒有手煞車，車輛維修都是司機處理；盧志宏稱，事發當天阮有打電話說車輛怪怪的，但後來電話斷訊。檢方痛批，就像把肇事責任推給當場身亡的司機阮英貴。

陳美蘭指出，信詠和真銓合作約20年，從陳父、盧父時代，就開始合作維修檢驗壓送車；只要司機發現車輛異常，就會聯繫盧進行維修，也會通知她，維修後，司機試車沒問題就會上路。

盧志宏稱，2017年4月25日，阮英貴曾反映「車子會抖動」；肇事案發當天，則是接到阮英貴司機的電話「車輛怪怪的」他提問「需不需去檢查？」不久後電話就斷訊沒有聲音。

盧表示，這種車子只能用二手零件，差速器等零件報價太高，陳美蘭會砍價，或要求算便宜，雙方配合已久，早期會提到二手的安全性沒辦法保障，但時間久有默契就不會再提。

盧證稱，車輛正常需要3個月定期檢驗，但肇事車輛快5個月沒有保養，因為信詠工程行忙碌，就沒有定期保養，在雙方父親經營主事時，陳父知道車輛沒有手煞車，但未獲陳父回應。

審判長問盧，真銓材料行有資格從事肇事車輛保養及更換零件維修嗎？盧自稱有汽車維修乙級技術士證照，真銓沒有賣材料，實際上是從事維修保養，肇事車輛在台灣沒有保養廠，報價時，陳父和陳美蘭都會議價、砍價。

陳美蘭則稱，肇事車輛是父母陪同她一起購買，當時不清楚有沒有手煞車系統，只知車輛可以使用。阮司機是臨時工，肇事車輛出車，基本上都是阮負責駕駛、保養。信詠沒有專人負責維修保養，跟更換零件。

審判長問陳美蘭，阮英貴是否為信詠臨時司機？信詠有無規定司機需要負責車輛保養維修？陳美蘭回答，確為臨時工，肇事車輛出車，基本上都收權阮負責保養維修。信詠沒有專人負責維修保養，跟更換零件。

今日死者家屬、傷者到庭旁聽，死者翁竟期的母親沈滿表示，陳美蘭和陳父買了問題車，如同買了一頭病牛，叫獸醫打一針，就繼續耕田，問題車輛找黃牛勾結代檢廠通過檢驗，車輛上路害兒子一秒變成一甕骨灰，認為陳父和陳美蘭是共犯。

檢方痛批，車輛的保養責任仍在陳美蘭，卻想將保養責任對給死者。由於車輛的維修保養紀錄已經整本呈給法院，檢方今聲請調閱車輛維修紀錄手冊，全案庭期定於3月17日上午9點半續行開庭。

2017年7月10日，信詠工程行的混凝土泵浦車，由司機阮英貴駕駛開在仰德大道上，就在下山路段煞車失靈發生連環車禍，釀4死9傷慘劇。士檢追查，車齡近40年的混凝土泵浦車，因車輛嚴重超重、移除手煞車系統、中央傳動軸的插銷斷裂等三原因，造成煞車失靈釀禍。