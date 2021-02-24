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刺死鐵路警察／二審改判17年　林佳龍：判決符合社會期望

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

鐵路警察李承翰命案，台南高分院上午視訊宣判，改判被告鄭姓男子有期徒刑17年、強制監護5年。交通部長林佳龍表示，殺警案件是令人怵目驚心的悲劇，發生後社會開始檢討和防範，個案部分，司法已經判決，比較符合社會期望，法律無論特定對象的，這一點我們有信心。

林佳龍今天出席「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」，林佳龍表示，殺警案犧牲鐵路警察和其家庭破碎，今天判決符合法律標準、接近社會期待，判決對鐵路警察的安全也是更好的保障和發展方向，至於是否支持家屬在上訴？林佳龍表示，尊重當事人的權利，相信司法的判決。

本報記者今天前往李承翰家中訪問李母，從一審無罪到二審有罪，李承翰母親張秀珍得知後說，勉強可以接受，不要判無罪就好，心裡有一點點安慰，最重要的是不要讓他再出來危害社會，才能給社會交代，「這次判決總比無罪好」。

鐵路警察李承翰命案，台南高分院上午視訊宣判，改判被告鄭姓男子有期徒刑17年，交通部長林佳龍表示，司法已經判決，比較符合社會期望。記者江婉儀／攝影
鐵路警察李承翰命案，台南高分院上午視訊宣判，改判被告鄭姓男子有期徒刑17年，交通部長林佳龍表示，司法已經判決，比較符合社會期望。記者江婉儀／攝影

林佳龍 警察 李承翰

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