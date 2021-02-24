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退出醫美公司經營！包偉銘「帶手機」替愛妻到法院出庭
藝人包偉銘和妻子劉依純（本名劉惠玉）的蘇姓友人創辦鉑醫智匯醫美公司，邀請劉依純入股擔任董事，再讓包偉銘擔任代言人，未料蘇姓友人3年前過世，劉依純欲退出公司經營，向台北地方法院提告確認董事關係不存在；台北地方法院今開庭，包偉銘親自到庭並帶存有對話紀錄的手機作證，法官庭末諭知3月10日宣判。
包偉銘指出，因為醫美公司曾找他代言、和對方有資金上往來，但他和妻子沒有擔任任何職務，對方當時口頭上也答應，但不幸的是對方往生了，因此後續希望透過法律、訴訟來釐清妻子和公司經營沒有關係，而因他的手機中存有一些紀錄，今天是帶證據來，「我是以帶手機人身分出現」。
劉依純委任律師指出，包偉銘、劉依純得知朋友過世之後，2018年6月間曾到醫美公司協調，最後因股權不一致、代言費不確定等原因，決定要退出公司經營，因此提告主張劉依純和鉑醫智匯醫美公司的董事關係不存在。
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