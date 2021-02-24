南非共和國教師台中車禍受傷 求償獲賠

來台擔任教職的的南非共和國男子亞力山卓，去年騎機車至中市文心路與梅川西路口，被周男駕車撞到，致左側肋骨骨折、胸部挫傷等傷害，經亞力山卓請求損害賠償，台中地院認周男應負擔75%過失責任，亞歷山卓應負擔25%過失責任，判決周賠償42萬3114元，而亞力山卓已領取交通事故特別補償金7萬3577元，周須賠亞山卓新台幣34萬9537元。

本案被害人亞力山卓為南非共和國籍人，主張周男應依侵權行為負擔損害賠償責任，屬私法事件，故關於此一涉外民事私法事件，應依涉外民事法律適用法擇定管轄法院及準據法。

法官以本件侵權行為發生地即中市北區文心路4段與梅川西路4段交岔路口，係在台中地院管轄區域內，則中院對於本件涉外民事事件確有國際管轄權。

查亞力山卓依民法侵權行為法律關係提起本件訴訟，而侵權行為地既在我國境內，侵權行為地法為我國法，根據規定，自應以我國法律為本件的準據法。

判決書指出，亞力山卓於前年1月30日下午，騎普通重型機車沿中市北區文心路4段由西往東方向行駛，行至該路段與梅川西路4 段交岔路口時，遭周男駕駛自用小客車亦沿文心路4段同向行駛，欲右轉進入梅川西路4段，不慎撞擊亞力山卓，造成亞力山卓受有左側肋閉鎖性骨折、左側髖部挫傷、左側膝部挫傷、胸部挫傷、左側踝部開放性傷口、血胸等傷害。

被害人亞力山卓受傷，支出醫療費用及購買術後照護用品費用，並受有不能工作之損失，另母親來台照顧他，因而支出機票費用、房租費用等，以及他受傷請友人看護、與支出修理機車費用，請求損害賠償。

法官以周男駕駛自小客車，本應注意兩車並行之間隔，隨時採取必要之安全措施，且應注意汽車行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行，竟疏未注意及此，貿然右轉；適其同向右後方的亞力山卓騎機車行駛至該處，亦未注意車前狀況，閃避不及，二車因此發生碰撞，亞力山卓人車倒地受傷。認周男應負擔75%過失責任，亞歷山卓應負擔25%過失責任。