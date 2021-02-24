台南月內連三刑案 藍委點名：黃偉哲、徐國勇、陳家欽該道歉！

台南安平區一個月來已發生三件重大刑案，台南市警察局長方仰寧今天凌晨向市民致歉。國民黨立委陳以信說，真正該道歉的是台南市長黃偉哲、警政署長陳家欽和內政部長徐國勇。

陳以信指出，最該道歉的不是方仰寧，他才上任一個月，帳不該算在他頭上，台南治安不好，是警力不足的長期結構問題，今天會一再發生重大刑案，不是原因，而是結果，如果現在不把背後原因真正找到解決，未來就算要方仰寧每個月出來道歉一次也沒用。

國民黨立委林為洲也抨擊，如果照之前的標準，台南警察局長應該換了又換了，「感覺像沒政府一樣。」

陳以信說，根據警政署統計，台灣南部六縣市的警民比，以台南市458人為最高（按：雲林縣436人、嘉義市342人、嘉義縣382人、高雄市396人、屏東縣417人），顯示台南警力最薄，自然容易成為南部治安缺口。上會期總質詢時，徐國勇當場承諾一定會增加警力，「現在言猶在耳，台南果然又發生重大治安問題。」

陳以信說，台南警力不足已成惡性循環，勤務太重影響巡邏見警率，更影響辦案或甚至導致吃案，市警局只用分局間借調警力來調配，頭痛醫頭腳痛醫腳的做法，使得許多分局編制都實編不足，更因為借調多勤務重讓台南很多員警想提早退休，去年底更爆發150人的新高退休潮。