快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台星跨國同婚在台無法登記！她們攜2歲女出庭：還要等多久

聯合報 / 記者張議晨／台北即時報導

釋字748施行法通過後，台灣與新加坡同志伴侶小C與美蘋，向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。今台北高等行政法院召開準備庭，伴侶盟委任律師許秀雯強調，小C、美蘋雖是不同國籍，但新加坡法規定結婚一事，形式要件採舉行地法，實質要件採住所地法，兩人在澳洲結婚、台灣定居，兩人本來就可以在台灣結婚。

今出庭時，小C與美蘋帶著兩歲大的女兒出庭，庭後美蘋接受訪問，面對漫長訴訟過程心酸喊話「不知道還要等多久？」

美蘋說，這件婚姻她們等了很久，她們在國外結婚3年，從小孩出生到現在已經兩歲，這是她們真實人生，但直到現在仍然沒有結果，台灣與台灣的伴侶可以結婚，但與外國伴侶卻不能，法律上路後還是有缺陷。

美蘋說，不能結婚、不能收養小孩，小孩漸漸長大，難道要一直讓她「偽單親」下去嗎？結婚是她們爭取權益的第一步，後續還有小孩收養的漫漫長路要走，她希望未來修法不僅限於婚姻，也應納入收養，若沒有將這一點考慮進去，還是一部不完整的法律。

許秀雯則說，「涉外民事法律適用法」第46條規定，婚姻成立依各該當事人本國法，美蘋是新加坡人，適用她的本國法，但她們請教過新加坡律師，該國法律針對「結婚」一事，形式要件採的是舉行地法，實質要件採住所地法，兩人雖在澳洲結婚、台灣有住所，若依新加坡法律見解，結婚的準據法選擇，應依澳洲法。

許秀雯說，美蘋與小C是先在澳洲結婚，在台灣有住所，換言之整件婚姻與新加坡法律無關，台灣本來就應該準許兩人在台灣可以登記結婚。

台灣與新加坡同志伴侶小C與美蘋，今天攜著2歲幼女出庭，希望倆人跨國同婚一案，能盡快有結果。記者張議晨／攝影
台灣與新加坡同志伴侶小C與美蘋，今天攜著2歲幼女出庭，希望倆人跨國同婚一案，能盡快有結果。記者張議晨／攝影

結婚 新加坡 婚姻

延伸閱讀

台星跨國同婚準據法搞不定 法官要求內政部月內提資料

揚言抵制後…Facebook與澳洲政府達成新聞內容使用協議

澳洲臉書大和解 各讓一步

澳洲同意修改媒體法案 臉書樂見將恢復新聞頁面

相關新聞

刺死鐵路警察／大逆轉！鄭嫌一審判無罪 警父抑鬱而終 二審改判17年

鐵路警察李承翰命案，去年嘉義地院認鄭姓男子罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴後移審台南高分院，認鄭有再犯之虞裁定收押迄今...

影／李承翰母：改判17年勉強可接受 「總比無罪好」

鐵路警察李承翰命案，台南高分院上午視訊宣判，改判被告鄭姓男子有期徒刑17年、強制監護5年。從一審無罪到二審有罪，李承翰母...

龜山幸福里長以人頭詐領16萬多補助款 檢依貪汙罪起訴

桃園市龜山區幸福里長莊文進涉嫌以人頭參加活動詐領補助款、持不虛偽不實發票浮報打掃公園經費，共向桃園市清潔大隊、龜山區公所...

退出醫美公司經營！包偉銘「帶手機」替愛妻到法院出庭

藝人包偉銘和妻子劉依純（本名劉惠玉）的蘇姓友人創辦鉑醫智匯醫美公司，邀請劉依純入股擔任董事，再讓包偉銘擔任代言人，未料蘇...

南非共和國教師台中車禍受傷 求償獲賠

來台擔任教職的的南非共和國男子亞力山卓，去年騎機車至中市文心路與梅川西路口，被周男駕車撞到，致左側肋骨骨折、胸部挫傷等傷...

台南月內連三刑案 藍委點名：黃偉哲、徐國勇、陳家欽該道歉！

台南安平區一個月來已發生三件重大刑案，台南市警察局長方仰寧今天凌晨向市民致歉。國民黨立委陳以信說，真正該道歉的是台南市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。