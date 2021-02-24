台星跨國同婚在台無法登記！她們攜2歲女出庭：還要等多久

釋字748施行法通過後，台灣與新加坡同志伴侶小C與美蘋，向台北市松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。今台北高等行政法院召開準備庭，伴侶盟委任律師許秀雯強調，小C、美蘋雖是不同國籍，但新加坡法規定結婚一事，形式要件採舉行地法，實質要件採住所地法，兩人在澳洲結婚、台灣定居，兩人本來就可以在台灣結婚。

今出庭時，小C與美蘋帶著兩歲大的女兒出庭，庭後美蘋接受訪問，面對漫長訴訟過程心酸喊話「不知道還要等多久？」

美蘋說，這件婚姻她們等了很久，她們在國外結婚3年，從小孩出生到現在已經兩歲，這是她們真實人生，但直到現在仍然沒有結果，台灣與台灣的伴侶可以結婚，但與外國伴侶卻不能，法律上路後還是有缺陷。

美蘋說，不能結婚、不能收養小孩，小孩漸漸長大，難道要一直讓她「偽單親」下去嗎？結婚是她們爭取權益的第一步，後續還有小孩收養的漫漫長路要走，她希望未來修法不僅限於婚姻，也應納入收養，若沒有將這一點考慮進去，還是一部不完整的法律。

許秀雯則說，「涉外民事法律適用法」第46條規定，婚姻成立依各該當事人本國法，美蘋是新加坡人，適用她的本國法，但她們請教過新加坡律師，該國法律針對「結婚」一事，形式要件採的是舉行地法，實質要件採住所地法，兩人雖在澳洲結婚、台灣有住所，若依新加坡法律見解，結婚的準據法選擇，應依澳洲法。