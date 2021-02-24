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刺死鐵路警察／蘇曾批一審無罪 現改判 政院：尊重法院

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導

嘉義地院去年以精神障礙為由，一審宣判鐵路警察刺死案的被告鄭嫌無罪，不過，台南高分院今上午改判鄭有期徒刑17年、強制監護5年。行政院發言人羅秉成表示，尊重法院的判決。

鐵路警察李承翰遭刺死案，被告一審無罪時，行政院長蘇貞昌曾表示，這個判決讓人失望與錯愕，他支持上訴，司法是社會最後一道防線，掌權的司法官也要為社會守住最後一道防線，就像防疫不容有破口，若「趴趴走」可以強制隔離，同樣若因有病而判無罪，那也要強制治療，否則社會憂心、譁然也是必然。

蘇當時也質疑，這麼重大刑案是否一個醫師的鑑定就夠了，法官判決必有考量，台灣社會也知道要尊重判決，但犯罪者如果是因為故意或是過失沒有治療，是否要在犯罪量刑上參考。

此案鄭嫌一審被宣判無罪時，蔡英文總統也曾表達支持上訴之意，後經檢方上訴後移審台南高分院，今上午台南高分院改判鄭有期徒刑17年、強制監護5年。

行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照

行政院 警察 司法

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