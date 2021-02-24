台星跨國同婚準據法搞不定 法官要求內政部月內提資料

釋字748施行法通過後，台灣與新加坡同志伴侶小Ｃ與美蘋向松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。台北高等行政法院今上午第三次開庭，兩人帶著已經兩歲多的女兒出庭。受命法官彭康凡表明準據法是本案重要爭點，請內政部一個月內提出資料。

新加坡籍美蘋目前是工作居留，擔憂日後家庭被拆散，且無法繼親收養女兒，期盼透過司法爭取權益。兩人在國外透過人工生殖扶養一個女兒，由台籍小C為生母，已準備作好長期在台居留，但兩人卻不能在台登記結婚。

許秀雯律師表示，「涉外民事法律適用法」第46條規定婚姻成立依各該當事人本國法，所以台灣人跟新加坡人要結婚，台灣承認同婚、新加坡不承認的狀況，解釋上就變成雙方無法在台灣結婚。

伴侶盟擔任律師團，提出新加坡律師法律意見，指如果我國「涉外民事法律適用法」第46條要適用新加坡本國法，要先適用衝突法（國際私法）。而本件婚姻形式要件是澳洲法，實質要件依裁判時是台灣法，依釋字748解釋施行法應認定兩人結婚可成立。

此外，松山戶政事務所完全沒考慮「涉外民事法律適用法」第6條的「反致」議題，請被告機關提出。「反致」的意義是，如果甲國國際私法規定某一涉外案件應準據乙國法，但乙國國際私法又認為應準據甲國法，因此甲國法院則應適用甲國法。

輔助參加人內政部科長回答，今年2月22日松山戶政事務所透過北市府行文內政部，詢問涉民法主管機關司法院。2019年內政部也曾詢問司法院涉外部分，司法院回函稱不承認同婚的國家不適用釋字748施行法。

內政部表示，司法院日前已就「涉外民事法律適用法」第46條提出修正草案，擴大適用於跨國同婚，目前草案已送行政院詢問跨部會意見，若沒問題就送立法院。

法官表示，松山戶政事務所承認無論異性婚或同性婚，審查時「反致」都在範圍內，司法院無法對具體個案表示意見，這是法院審判核心，如果到最後「反致」結果根本不適用新加坡法，有沒有繼續興訟必要？也請內政部提供司法院草案資料。