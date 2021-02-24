勞資糾紛／員工表達意見被記大過 法院形容航空城公司如極權國家

桃園航空城公司以招商處孫姓經理表現不佳、檢舉同事，不配合指派工作等，連3年給考核丁等免職，孫不服提告勞動事件，主張公司惡意針對、構陷；法院查，航空城公司曾僅因孫表達意見就記她大過，猶如「專制極權國家」，認定孫未違反工作規定，判處確認兩造僱傭關係存在，可上訴。

孫女主張，2014年3月14日起到航空城擔任招商行銷處經理，月薪7萬3785元，任職7年來工作盡責屢獲升遷，她卻發現公司2016年、2017年間，無故在她座位正上方安裝監視器、秘錄麥克風，無時無刻監視，並經離職員工告知是公司針對她，認為顯逾越雇主監督勞工的合理範圍。

孫還說，她反應無效後為此興訟，公司卻從2019年起構陷她有違反工作規則，對她記2大過、3小過、1申誡，2020年年終考核丁等，並發函稱她申訴無理，以她違反勞動契約、工作原則等，去年3月6日起終止雙方勞動契約。

孫認為，公司連續懲處她僅是為符合職員人事管理辦法規定，考核為丁等予以免職處分，該人管辦法顯已架空勞基法解雇法定事由，她向桃園市府申請調解不成立；她也說，公司人評會半數成員是和她有訴訟糾紛、工作衝突卻沒迴避，還誣指她用影印機印非公用文件、大聲喧嘩就記過。

航空城公司則說，孫違規受懲處都有記錄在案，對於孫所稱獲升遷，是公司配合為配合政府政策讓全體員工均升等，「非屬孫表現特別優異」，另孫所稱被監視一事，實則為公司為維護願景館資產安全而租用數位影像錄音監控系統，並非監視她，並依法組成人評會。

公司還說，孫用公司影印機列印大量供勞動文件、個人進修文件，才予以記2小過，且孫屢次檢舉同仁，讓公司、員工名譽受損，經公司善意輔導、溝通但她都拒絕，認為孫工作表現不佳，又多次違反工作規則，終止勞動契約有理由。

法院查，公司限制影印機張數為2000張，孫當月使用655張，難認違規，公司未舉證孫有何未愛惜公物、洩漏機密行為，為此記過難認有理；另航空城副總以孫女出言「你不是我的直屬主管」、「你只是總經理室的副總」，「副總，我也開門見山的跟你講，合理的要求我都是願意配合」。

副總則回「是妳先跟我算帳的欸，妳說我不是妳的主管欸」，法院認為，公司沒舉證孫有何無故拒絕接受工作指派，且副總回應「猶如幼童鬥嘴」般的情緒性用詞，難認有勸導無效之情。

法院也查出，孫女僅對部門主管職班情形表達意見、專業程度及資格表達看法，未見侮辱字眼，就遭公司記1大過處分，直稱「宛如極權專制國家對言論自由的箝制」，不符比例原則，也無妨害他人工作行為。