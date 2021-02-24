聽新聞
test
0:00 / 0:00
刺死鐵路警察／鄭改判17年 犯防專家：社會應接納患者預防犯罪
鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰執勤遇刺身亡，嘉義地方法院根據精神鑑定結果，認定鄭姓被告有思覺失調症，判無罪強制就醫5年；台南高分院上午改判鄭男有期徒刑17年、強制監護5年。
曾任台北大學校長、嘉市副市長的犯罪防治專家、台北大學特聘教授侯崇文說，精神鑑定國外案例也常出現不一致，處理上很麻煩，為避免類似悲劇發生，思覺失調症患者是疾病，不是犯罪，社會應接納、連結思覺失調症患者，不是排斥，政府應提供相關資源協助，建構社會安全網。
侯崇文認為，依社會學理論，人在社會分工體系裡，要有工作角色，才能避免可能的不幸，並解決問題，類似鄭男思覺思調症患者，存在社會各角落，要針對暴力根源，對症下藥，做好預防犯罪。
他指出，鄭男有思覺失調症，未按時服藥，未被列管為高風險家庭，有如社會救助體系「漏網之魚」，這類暴力犯罪者，屬於失去社會連絡的失序者。
提醒有精神困擾民眾，按時就醫服藥，親友鄰居、民眾一起多留意多關心，政府應動員社政及醫療體系，多主動關心失去社會連絡的失序者，協助解決生活困難，讓他們在社區有工作做，紓緩情緒，增加社會分工功能，建置精神疾病者庇護場域，建立社會復健。
侯崇文說，台灣治安與國外相比穩定，但暴力犯罪一直都存在，警察執勤在任何時間地點，都要「隨時提高警覺」，預防不可測的危險，目前警察勤務繁重，偏重體能射擊等訓練，應針對面對各種犯罪情境加強在職教育訓練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言