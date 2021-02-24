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刺死鐵路警察／鄭改判17年 犯防專家：社會應接納患者預防犯罪

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰執勤遇刺身亡，嘉義地方法院根據精神鑑定結果，認定鄭姓被告有思覺失調症，判無罪強制就醫5年；台南高分院上午改判鄭男有期徒刑17年、強制監護5年。

曾任台北大學校長、嘉市副市長的犯罪防治專家、台北大學特聘教授侯崇文說，精神鑑定國外案例也常出現不一致，處理上很麻煩，為避免類似悲劇發生，思覺失調症患者是疾病，不是犯罪，社會應接納、連結思覺失調症患者，不是排斥，政府應提供相關資源協助，建構社會安全網。

侯崇文認為，依社會學理論，人在社會分工體系裡，要有工作角色，才能避免可能的不幸，並解決問題，類似鄭男思覺思調症患者，存在社會各角落，要針對暴力根源，對症下藥，做好預防犯罪。

他指出，鄭男有思覺失調症，未按時服藥，未被列管為高風險家庭，有如社會救助體系「漏網之魚」，這類暴力犯罪者，屬於失去社會連絡的失序者。

提醒有精神困擾民眾，按時就醫服藥，親友鄰居、民眾一起多留意多關心，政府應動員社政及醫療體系，多主動關心失去社會連絡的失序者，協助解決生活困難，讓他們在社區有工作做，紓緩情緒，增加社會分工功能，建置精神疾病者庇護場域，建立社會復健。

侯崇文說，台灣治安與國外相比穩定，但暴力犯罪一直都存在，警察執勤在任何時間地點，都要「隨時提高警覺」，預防不可測的危險，目前警察勤務繁重，偏重體能射擊等訓練，應針對面對各種犯罪情境加強在職教育訓練。

鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子刺傷致死，嘉義地方法院判被告無罪、強制就醫5年，判決引發議論。圖／記者翻攝
鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子刺傷致死，嘉義地方法院判被告無罪、強制就醫5年，判決引發議論。圖／記者翻攝
鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰執勤遇刺身亡，嘉義地方法院根據精神鑑定結果，認定鄭姓被告有思覺失調症，判無罪強制就醫5年；台南高分院上午改判鄭男有期徒刑17年、強制監護5年。圖／聯合報資料照片
鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰執勤遇刺身亡，嘉義地方法院根據精神鑑定結果，認定鄭姓被告有思覺失調症，判無罪強制就醫5年；台南高分院上午改判鄭男有期徒刑17年、強制監護5年。圖／聯合報資料照片

思覺失調症 警察 患者

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