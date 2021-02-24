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警專招生男主角警竟向詐團「借」35萬 二審加重判6年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

偵查佐賴柏瑞在2018年警專招生海報中化身肉販、埋伏市場，上頭寫著「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限。」曾獲網友好評，但涉嫌利用偵辦電信詐欺案的機會，向林姓詐騙集團成員收受35萬元賄賂。基隆地院依貪汙治罪條例判賴5年徒刑，褫奪公權3年；高等法院今改重判6年、褫奪公權5年。

賴柏瑞原為新北市警瑞芳分局偵查佐，現已停職，從事水電粗工。賴偵辦詐欺業務期間，告知林在調查胡姓車手的詐騙案時，查出邵姓女子和劉姓男子也是共犯。林因也是詐團成員，他希望賴不要追辦劉，賴向林借款，林先後交付20萬、15萬元。

賴「借款」的理由除自己需求外，還拿「小隊長要借錢」為幌子。賴拿到錢後，在製作胡嫌的筆錄前，要求胡不要供出劉，另不通知劉和邵女作筆錄。劉2017年6月13日因另案通緝自行投案，邵女同年7月21日另涉毒品案件被羈押，賴違反犯罪偵查職務未偵辦。

案件東窗事發後，賴聯絡林的女友帶林父到分局，並將35萬元交還林父。賴否認犯法，林則表示一開始出借20萬元是想「交個朋友」，劉是他的小弟，盼借錢給賴「他會睜一隻眼閉一隻眼」。

檢方依貪汙治罪條例「對於違背職務上行為收受不正利益」罪起訴，基隆地院認為賴收取35萬元借款卻不用支付1萬6445元利息，明顯是收受不正利益，兩者有對價關係，考量金額不高，依法減刑。

案經上訴，高等法院表示對賴的犯罪事實認定雖和原審相同，但賴貪汙標的為卅餘萬而非只有1萬多元的利息，原審認定錯誤。高院指賴身為公務員卻收受不正利益，原審未依法加重其刑，既然判決有瑕疵，因此改判為6年徒刑，褫奪公權5年。本案得上訴。

瑞芳分局前偵查佐、警專2018年招生海報男主角賴柏瑞涉向詐騙集團成員收取35萬元，高等法院今依貪汙治罪條例判賴6年徒刑，褫奪公權5年。圖／取自臉書NPA署長室粉絲專頁
瑞芳分局前偵查佐、警專2018年招生海報男主角賴柏瑞涉向詐騙集團成員收取35萬元，高等法院今依貪汙治罪條例判賴6年徒刑，褫奪公權5年。圖／取自臉書NPA署長室粉絲專頁

貪汙 詐騙集團

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