狠夫不滿收保護令拿刀砍人 重傷妻「閉氣裝死」逃死劫

新北市許姓男子不滿妻子向法院聲請保護令，持菜刀猛砍熟睡的妻子，許妻「閉氣裝死」等他持刀自戕時打電話報警，才躲過死劫。新北地院一審依殺人未遂罪判許8年6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今改判6年徒刑，可上訴。

許平時擔任貨運司機，因多次酒後打人和妻子感情不睦，他去年3月收到妻子向法院聲請的保護令，心生不滿，趁妻子熟睡後，拿菜刀不斷揮砍，導致妻子腹部、背部多處穿刺傷，小腸、大腸及腸繫膜損傷、右大拇指伸肌腱斷裂、第四腰椎左側橫突骨折，傷勢十分嚴重。

許犯案後拿刀到浴室沖洗，再回房間確認妻子有無呼吸，並讓妻子右手抓握刀柄，意圖製造妻子自殺的假象，才離開至客廳；許妻機警「裝死」才逃過死劫，趁許離開房間拿菜刀輕生時，拿手機打電話報警，警消人員到場將2人送醫急救。

許供稱，自己先輕生才拿刀砍妻子，又說他有打開門讓警方入內救人，建請法官減輕刑度；新北地院認為，許違反保護令，犯案後抓重傷妻子的手握刀柄，企圖留下脫罪跡證，再自戕企圖佯裝被妻子殺害，到案後又交代不清行凶過程，犯後態度不佳，依家暴殺人未遂罪判8年半徒刑。