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刺死鐵路警察／一審無罪改判17年 鄭嫌視訊無表情只說「聽到了」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

鐵路警察李承翰命案，去年嘉義地院認鄭姓男子罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴後移審台南高分院，認鄭有再犯之虞裁定收押迄今，台南高分院二審今天改依殺人及妨害公務罪判他17年，執行後強制監護5年，二審改判理由，認定鄭坦承殺人，參考兩次精神鑑定，認他辨識行為及控制能力顯著降低而非喪失，改為有罪判決，並減輕其刑。

台南高分院今天依鄭的要求，上午採視訊宣判，鄭在台南看守所聆聽審判長在宣判，得知改判17年，他並沒有太多表情，經審判長「聽到沒？」，鄭答稱「聽到了」。因這起社會矚目案件，庭上擠滿關心本案大批媒體記者。

本案關鍵在於鄭的精神鑑定報告，合議庭審理時，曾根據成大醫院精神科醫師鑑定結果，鄭沒有反社會人格，行為時有急性思覺失調症發作、辨識能力降低，但如有按時服藥，此案可能可以避免發生，鄭有必要進相當處所接受監護治療。

鐵路警察李承翰命案，台南高分院二審今天改依殺人及妨害公務罪判他17年，執行後強制監護5年。圖／本報資料照
鐵路警察李承翰命案，台南高分院二審今天改依殺人及妨害公務罪判他17年，執行後強制監護5年。圖／本報資料照

殺人 思覺失調症 成大醫院

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