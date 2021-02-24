刺死鐵路警察／大逆轉！鄭嫌一審判無罪 警父抑鬱而終 二審改判17年

鐵路警察李承翰命案，去年嘉義地院認鄭姓男子罹思覺失調症，判他無罪，經檢方上訴後移審台南高分院，認鄭有再犯之虞裁定收押迄今，李父李增文為兒子討公道奔波，日前更抑鬱而終，李家委託律師及台南高分檢均建請法官判鄭無期徒刑，鄭辯護律師仍主張其案發時因思覺失調症病無辨識能力，希望維持無罪判決。台南高分院上午視訊宣判，改判鄭有期徒刑17年、強制監護5年。

一審判決認為，鄭自2001年起，開始前往奇美醫院精神科門診，2010年被醫生診斷罹有思覺失調症，但鄭於2107年2月3日看診後失聯。

案發前2日，鄭思覺失調症已發作，妄想遭朋友設計要和女兒一起謀害他，藉此詐領保險金，並於案發當天搭乘火車前，陸續前往2處派出所、台南市府社會局、保險公司、議員服務處等地四處陳述有人要殺他，以牟取保險金，在嘉義火車站被列車長要求下車時，還妄想有人要害他，語無倫次，認鄭精神狀況極度不穩，嚴重影響其認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理的員警。

因此，一審認定鄭行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判他無罪，並應令入相當處所監護5年。

經檢方上訴台南高分院，委託成大醫院精神科醫師鑑定結果，鄭沒有反社會人格，行為時有急性思覺失調症發作、辨識能力降低，但如有按時服藥，此案可能可以避免發生，鄭有必要進相當處所接受監護治療。

李家委任律師許雅芬說，死者家屬請求法官判無期的理由，包括鄭僅為發洩憤怒不滿情緒就殺死被害人，且犯案手段凶殘，持利刃殺人，手段非常凶殘，鄭對社會危害重大，持刀在火車車廂內行凶，引起公眾恐慌，當時許多乘客都表示，如果不是李承翰英勇上前制伏鄭，可能會有許多人會被殺死，是李救了乘客。

許雅芬也說，李父李增文在一審時每次都出庭，但一審判凶嫌無罪，李父抑鬱而終，無法為兒子討公道。

台南高分檢檢察官林志峯認為，鄭在刺死李後，被帶到派出所做筆錄，要求請來法律扶助會律師，還拒絕夜間詢問，是有辨識能力的；他建議判處凶嫌無期徒刑，以建構友善的執法環境，如果判凶嫌有期徒刑，需入處所監護。