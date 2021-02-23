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陸配欠25萬元罰鍰不理 新北執行分署祭限境追回

中央社 / 新北23日電

46歲陳姓陸配去年二度擅離居家檢疫住所，被罰25萬元逾期未繳，還企圖搭機離台。行政執行署新北分署早一步祭出限制其出境、出海手段，陳女為出境，最後緊急籌錢繳清罰鍰。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿表示，上午兵分三路，配合行政執行署再次全國同步執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，針對違反新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫規定被罰鍰但拒繳的義務人，採取強力執行作為。

新聞稿指出，1名46歲中國籍配偶的陳姓女子來自黑龍江省，民國109年2月28日入境後，二度擅離居家檢疫住所，新北市政府衛生局裁罰新台幣25萬元，逾期未繳納，去年5月13日移送新北執行分署，但陳女無財產可供執行。

陳女今年初致電書記官，承諾將於2月20日至新北分署處理罰鍰，當天卻前往桃園機場，但因出境被阻才得知新北分署已於2月1日對她限制出境、出海，陳女為能順利出境，緊急向同鄉籌款，今天下午5時許繳清罰鍰。

另一名欠繳義務人為59歲鄭姓男子，他名下有樹林區未辦保存登記建物，新北分署張貼封條查封時，現場一名民眾表示鄭男是其三伯，家人皆認為違反居家檢疫規定很不足取，立即致電要求鄭男出面，鄭男在下午2時許繳清15萬元罰鍰。

新北分署呼籲，違反防疫規定被裁罰的義務人應自動繳納罰鍰，若無法一次繳清者，得申請辦理分期繳納，否則新北分署將強力執法，施以查封動產、不動產及限制出境、出海等手段，藉以築起防疫最後一道防線。

居家檢疫 陸配

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