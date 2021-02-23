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居檢離家3分鐘罰10萬 住所遭查封男子允諾繳清

中央社 / 桃園23日電

法務部行政執行署桃園分署今天執行防疫案件罰鍰專案，兵分4路到平鎮、桃園、龜山及中壢區共查封3筆土地、3筆建物，其中一人在居檢期間離家到頂樓3分鐘就遭罰新台幣10萬元。

桃園分署表示，平鎮區許男在居家檢疫期間擅離住所搭電梯到社區頂樓3分鐘，遭罰新台幣10萬元，因逾期未繳被移送執行，社區管理員指出，許男人在中國大陸，房子則以6000元租人，執行人員當場辦理查封揭示程序，經管理員通知後，許男隨即致電表示，已請親友在2週內繳清罰款。

桃園分署指出，另一名桃園區陳女居檢時，擅離處所約6小時，遭罰30萬元，但陳女質疑處罰對象有誤拒繳，執行人員告知可依法循行政救濟途徑，並在溝通後查封房產，同時將繳款方式等資料當場給陳女，告知如有困難可申請分期繳納。

桃園分署說，至於住在龜山區的一對夫妻，先生嚴男在居檢期間2度搭電梯外出散步，妻子朱女也擅離住所，2人分別被裁罰15萬元及10萬元，由於執行時2人都不在場，因此執行人員直接在大門貼上查封公告。

桃園分署指出，另一名中壢區游男同樣不繳交違反居檢規定罰款，執行人員到游男經營的小吃店但游男不在，不過在與現場員工溝通後已先繳交1萬元，其餘9萬元將申請分期繳納。

桃園分署表示，這次行動共查封3筆土地、3筆建物，若義務人仍拒不繳納，最嚴重恐將面臨拍賣命運。

居家檢疫 法務部

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