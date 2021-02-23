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屏東基層農會選舉再傳賄選 候選代表6萬元交保

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

基層農會選舉再傳賄選消息！屏東地檢署選前接獲情資，指揮屏東縣刑警大隊、調查站及東港警分局，至某農會代表黃姓候選人的王姓樁腳住處搜索，並查扣相關證物，並在近日傳喚相關人員到案釐清案情，今天訊問完畢，涉案的黃姓候選人以6萬元交保，並查扣賄款現金4000元。

屏東地檢署於基層農會選舉投票前夕、本月20日，指揮刑警大隊、調查站及東港警分局，對農會代表黃姓候選人的王姓樁腳住處展開搜索，也在21日傳喚其他樁腳及選民共15人到案釐清案情。

地檢署今天上午傳喚黃、王等15人訊問，檢方認為，黃姓候選人交付現金行賄，涉嫌違反農會法，今天複訊後，黃姓候選人以6萬元交保，並查扣賄款現金4000元，正擴大偵辦中。

基層農會選舉傳賄選，屏東縣某農會代表黃姓候選人被控賄選，檢方複訊後以6萬元交保。記者陳弘逸／攝影
基層農會選舉傳賄選，屏東縣某農會代表黃姓候選人被控賄選，檢方複訊後以6萬元交保。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 樁腳

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