金錢糾紛？7旬土地開發公司董座遭8旬股東押走

台北市一家土地開發公司71歲楊姓董事長，昨天中午疑因土地糾紛遭股東綁票，被黑衣人強押上車載往新北五股，交由主嫌82歲紀姓股東及其女兒、女兒男友，接著4人驅車南下雲林又北上。警方獲報，凌晨在北市和平東路逮捕紀姓父女等3人，救出肉票，依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方調查，楊姓老翁昨天中午12時許，和一名女性員工至士林區前港街，準備與人簽署租賃契約，有4、5人下車衝上前強拉楊男上車，女員工掙脫，隨即報警。

警方查出楊和股東紀姓老翁有金錢糾紛，兩人是數10年朋友，曾合夥長達10年，近期疑因土地糾和財務問題，紀翁曾遭人毆打，認為是楊所為，紀的女兒和丁姓男友為替父親出氣，設局擄走楊翁。

楊姓老翁被押走後，帶往五股換車，改由紀姓父女3人搭載南下雲林，期間曾痛毆楊翁，導致楊臉部、手臂、胸部多處挫傷。