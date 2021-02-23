噴火槍「LOCK」是連續點火？ 被火紋身的小孩獲賠33萬

5歲鄭姓男童好奇把玩噴火槍，但原鎖上安全鎖的噴火槍竟可點火，鄭童衣服起火，身體四分之一遭二至三度燒燙傷。鄭童多次清創、植皮，至今對「火」、「打火機」心有餘悸。母親認為噴火槍設計、製造有瑕疵，且未貼商品安全標章，向仲興實業社求償143萬餘元，一審敗訴，台灣高等法院今改判仲興應賠償33萬餘元確定。

鄭母2017年8月19日要出門辦事，將兒子交給阿姨照顧。阿姨在神桌旁櫃內擺有噴火槍，鄭童趁大人不注意，拿出噴火槍把玩，發生意外。

噴火槍是仲興實業社所銷售，鄭母認為應符合現在科技或專業水準可合理期待的安全性，但這支噴火槍卻在鎖上安全鎖後可點火，明顯與廣告內容不一樣，可見噴火槍流入市場時，就有製造、設計瑕疵，欠缺一般噴火槍應具有的安全裝置。

鄭母表示兒子遭燙傷後，經多次清創、植皮手術治療，現今仍有疤痕，主張依消費者保護法、民法請求賠償醫療和看護費用、精神慰撫金、懲罰性賠償金共計143萬2399元。

業者否認男童的傷是噴火槍所致，並指這款噴火槍是2017年5月合法報關進口，包裝上也有警語，且上頭也記載噴火槍只有「固定鎖」，功能為點火後可使火焰不需按壓連續呈現點火狀態、未點火時防止瓦斯外洩，沒有說鎖上後即無法點火。

新北地院判鄭童、鄭母敗訴，上訴高院認為噴火槍內有高壓易燃氣體，點火後火焰溫度高達1300℃，可連續燒20分鐘，危險性極高，業者銷售時應確保安全性。

噴火槍上有一個上下滑動開關，商品上標示為「LOCK」字樣，包裝說明上記載這開關為「固定鎖」，主要功能為無需按壓可持續點火，方便消費者連續點火使用。高院認為「LOCK」一字依一般理解，中文意義即為「鎖」，意指鎖住並避免開啟的功能，與「連續點火」的意義不同。

業者在經濟部標準檢驗局提出的送審資料，將這個裝置記載為「保險開關SAFELOCK」，高院認為即指以開關方式禁止點火的保險安全裝置，顯與連續點火的功能無關；固定開關無鎖住防止點火的功能，可見在輸入、經銷流通進入市場時，不符合安全期待。