台商跨國借腹生子遭丟包坐地起價？ 代辦駁：他說謊！

一名台商今天由台中市立委張廖萬堅陪同，控訴去年花了230萬餘元台幣，找劉姓夫婦代辦到烏克蘭尋找代理孕母，也成功求得一對男雙胞胎，但去年8月到烏克蘭接回孩子時，但因不配合對方坐地起價多收費遭丟包，還扣他證件，並以住公寓太久，要求再付5000元美金，否則要請房東斷水電，他透過立委協調外交部人道救援，花3個月才帶兒子返台，結束這場噩夢。

對此，遭投訴的劉妻反駁，指投訴人說謊，沒有多收費、丟包，強調代辦新生兒出生後，已當面把所有證件都還他；她只收取了230萬餘元台幣加上二本護照代辦費4000美金，沒有多收費；合約是住21天，期間LINE都暢通，沒有丟包。

劉說，這名台商文件都拿了，卻住了90多天，3個月房租9萬元都是丈夫支付，第91天起由房東收租，他付3天房租就打包回國，「如果我還有另外跟他收任何一塊錢，請他憑收據來跟我收錢，我以雙倍的價錢加利息全數以現金還他。」

台中市衛生局說，衛生局在去年接獲民眾檢舉媒介烏克蘭代理孕母，因內容疑涉違反人工生殖法第31條規定「意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹」，除依違反醫療法裁罰劉妻2次，各5萬、10萬元，並以涉嫌仲介代理孕母，依違反人工生殖法，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金，已函送台中地檢署。

這名台商說，烏克蘭規定夫妻才能找代理孕母，他找上劉姓夫婦，以230萬元台幣代辦，包括到烏克蘭結婚、取精、找代理孕母、往返機票、辦證件與住宿20天等，並於去年8月隻身到烏克蘭接回雙胞胎。

台商說明，他抵達烏克蘭後，劉男卻失聯，承諾辦雙胞胎台灣護照、買返台機票等事宜，劉男都沒做，還扣留部分證件；他自己跑證件，再拿到台灣駐莫斯科代表處認證，才發現劉妻要另收辦理新生兒台灣護照的費用，稱每一新生兒2千美金，其實我國代表處每本護照只收10元美金。