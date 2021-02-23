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網拍結怨爆粗口 直播主被判拘役50天

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

李姓直播主與黃姓網拍業者都是彰化縣人，為了競爭生意，早已不睦，李女在臉書直播時指對方拍賣穿過的二手衣、私生活不檢點，黃女不甘受辱一狀告到法院。李女辯稱罵觀看直播的留言網友，但除了黃女，沒網友認為挨罵。法官依誹謗罪判處李女拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，李女不滿黃女在住家附近的商店當眾嘲笑她皮膚黑，於是在臉書直播時，稱呼黃女是「臭水溝」，還說她出售穿過、用過的二手衣及曾經多次墮胎、喜歡亂打官司，並且用台語性器官名稱爆粗口。黃女全程觀看直播，不滿受辱，向芳苑警分局報案。

李女辯稱，黃女先公開羞辱她在先，可是她直播時沒公然侮辱、誹謗她，也沒指名道姓說「臭水溝」是誰，她所講的對象是在臉書看直播的留言網友。

法官認為，李女到北部開臉書直播，臉書用戶都可以登入觀看，公然侮辱、誹謗他人的意圖和行為很明顯，又李女因直播出售商品被兩名網友提告，告訴事由都與「臭水溝」等用語無關，只有黃女覺得受辱而興訟，沒其他網友自認罵的是他們。

法官審酌，李女開直播影射黃女販賣二手貨物、濫訴、性行為頻繁，足以使黃女在精神上、心理上難堪，貶抑黃女的人格聲譽，況且李女對黃女的評論涉及主觀判斷而杜撰或誇大，提出過程惡意或重大輕率，有違「不偏激而中肯，未逾越必要範圍之程度。」李女行為構成公然謾罵，涉犯誹謗罪。

彰化地方法院判處李姓直播主拘役50天，得易科罰金。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處李姓直播主拘役50天，得易科罰金。記者簡慧珍／攝影

直播主 公然侮辱

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