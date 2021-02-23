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萬華「阿公店」不防疫罰35萬 啤酒9箱被搬走拍賣

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

法務部行政執行署台北分署今天針對滯欠防疫罰鍰案專案執法，兵分多路核發執行命令、查封動產。台北市萬華區「阿公店」黃姓業者因不配合疫情停業，被罰款35萬元，執行官前往查封黃的酒品及冰櫃等生財工具。

黃姓「阿公店」業者多次違反中央流行疫情指揮中心去年4月發布實施「有陪侍之酒店和舞廳全面停止營業」的規 定，被台北市商業處裁罰3筆罰鍰共35萬元，黃未繳罰鍰，也未提清償方案，移送台北分署強制執行。

台北分署今天專案執法，前往黃姓業者的「阿公店」現場，共查扣現金1萬7000元、啤酒9箱、礦泉水5箱，以及營業用電視9台、冰櫃、2台冷氣、1台開水機，黃近日如提不出清償方案，相關扣案物會擇期法拍。

此外，專案執法還包括新北市深坑區的董姓婦人，她在居家檢疫最後一天外出，遭新北市衛生局裁罰20萬元，另，台北市北投區藥局負責人未繳防疫口罩帳款9938元，2案執行官今天都已收取款項執行結案。

阿公店防疫期不停業罰35萬，啤酒9箱查扣等拍賣。圖／台北分署提供
阿公店防疫期不停業罰35萬，啤酒9箱查扣等拍賣。圖／台北分署提供

疫情 衛生局

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