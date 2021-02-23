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孫道存涉二案判刑定讞 北院裁定應執行4年3月

中央社 / 台北23日電

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存。圖／報系資料照片
前太平洋電線電纜公司董事長孫道存。圖／報系資料照片

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存涉嫌二案，被控偽造文書罪及侵占罪，分別遭判3年及1年6月定讞。檢方聲請定應執行刑，北院日前裁定4年3月，後續由北檢訂期傳喚他到案執行。

孫道存被控與胡洪九等人從民國83年起，隱瞞董事會且違反政府禁令，利用海外子公司違法投資中國，掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元；最高法院於106年8月31日判決，依偽造文書罪判孫道存3年徒刑定讞。

孫道存於106年9月29日發監執行，原本去年1月1日服刑期滿出獄，不過，他因另涉公益侵占案被檢方起訴，台北地方法院一度將他羈押禁見，後來改裁定3000萬元交保。

孫道存被控公益侵占案部分，他涉嫌自101年至107年間，挪用太電成立的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會款項，支應訴訟費等私人開銷，金額累積超過1億元。一審依公益侵占罪判刑1年6月徒刑，經上訴，二審審理期間，孫道存撤回上訴而定讞。

台北地檢署就二案定讞案件，聲請定應執行刑，台北地院日前審酌偽造文書罪及侵占罪，犯罪類型、罪質均明顯不同，各罪犯罪時間橫跨期間長，又相隔甚久，及考量罪數所反應的受刑人人格特性、對法益侵害的加重效應、刑罰經濟與罪責相當原則等，裁定應執行4年3月。

孫道存 偽造文書

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