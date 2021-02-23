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藝人顧婕被爆逼簽本票 爆料人不實遭起訴加重誹謗

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人顧婕被媒體爆料與男友「逼閨蜜簽百萬本票」，顧女認為爆料人、張姓女子所言不實，去年前往台北地檢署按鈴申告張女誹謗。 圖／聯合報系資料照片
藝人顧婕被媒體爆料與男友「逼閨蜜簽百萬本票」，顧女認為爆料人、張姓女子所言不實，去年前往台北地檢署按鈴申告張女誹謗。 圖／聯合報系資料照片

藝人顧婕被媒體爆料與男友「逼閨蜜簽百萬本票」，顧女認為爆料人、張姓女子所言不實，去年4月14日前往台北地檢署按鈴申告張女誹謗。台北地檢署調查後，今依加重誹謗罪起訴張女。

顧婕說，張姓女子透過爆料公社、紙媒的報導不實，她與張女並無任何借貸關係，沒有欠錢不還的情形；今年4月，她有邀張女聚餐，林姓男子也是透過張女認識，林男是張女的工班友人，非她的男友。

顧婕說，她與雙方都熟識，聽過雙方抱怨債務問題，因此基於朋友關係約雙方見面討論，沒想到公親變事主，被誣指設局陷害，因此要對張女不實爆料提出妨害名譽告訴。

有媒體報導，讀者張小姐爆料稱，她曾是顧婕男友公司員工，因顧婕男友不付薪資才離職，顧婕本人欠她12萬元，加上顧的男友欠她薪資及她幫公司代墊卻未還她的款項，共有97萬元。

張小姐爆料還稱，她遭到顧婕設局騙出去，接著有兄弟出現要她簽鉅額本票與切結書，她趕緊報警才解圍，表示要對顧婕、其男友提告。

薪資 妨害名譽

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