不滿被批中共同路人提當選無效 沈智慧敗訴將提再審

國民黨籍前立委候選人沈智慧去年初第10屆立委選舉尋求連任，以5272票敗給同選區民進黨候選人莊競程，沈不滿莊在選舉時指她是「中共同路人」致她敗選，對莊提出當選無效之訴；一審以不實言論、誹謗都不是相關法律中當選無效之事由，不符合當選無效之訴要件，全案駁回，沈不服上訴二審，台中高分院認定沈上訴無理由，今天駁回，全案定讞。沈智慧表示要提再審。

沈智慧沉痛指出，本以為二審合議庭法官會拒絕政治力量干預而公平審議，但是對於她所提的針對抹黑的負面選舉造成選舉不正確罪的當選無效官司，合議庭對足以影響判決之重要證物及證人，不僅漏未斟酌，對當事人當庭請求調查，律師向合議庭提出「民事聲請再開辯論庭及聲請調查證據狀」，合議庭均未採納，顯然司法公平正義已遭受扭曲，因此她將依法提請再審之訴。

沈智慧參與2010年1月11日舉行的第10屆立法委員臺中市第五選區選舉，莊競程為同選區候選人。沈陣營指控莊競程為求勝選，與王義川等人於2019年6月17日，先由王在其臉書上誣指沈智慧支持一國兩制之不實言論，故意抹紅。

2019年11月29日，李天生等中市議員召開記者會，不實指摘沈智慧為「中共同路人」、「中國代言人」、「親中立委」、「假博士」。同日，記者在PC home新聞網惡意登載「拒絕中共同路人在台制定法律」，中市綠議員呼籲「下架沈智慧」等內容。

莊競程於2010年1月1日在發放文宣上載明：「沈智慧的呆帳為什麼要全民買單？」「負債上億但有錢選舉不願提出還款計畫」等文字，影射沈智慧不願提出還款計畫，造成銀行呆帳，而由全民買單之不實言論，企圖誤導選民以為沈智慧若連任，將會使沈智慧之債務由全體人民買單。

莊競程與王等人以聳動誇大之不實言論，惡意抹紅、抹黑沈智慧，致選民對沈智慧產生誤解，影響沈智慧名譽及選情，終致沈智慧以5272票些微差距敗選。

莊等人共同意圖使沈智慧不當選罪及刑法第310條第2項之加重誹謗罪；亦構成刑法第146條第1項之妨害投票結果正確罪，對莊競程提起當選無效之訴。

一審合議庭審理，認為沈智慧指控莊競程的不實言論、誹謗皆不是相關法律中當選無效的事由；此外，妨害投票結果正確罪，屬當選人對選務人員施以詐術，例如變造投票、增設選舉人姓名、虛設戶籍等，至於當選人對選舉權人或其他候選人實施詐術，則不在其列。本案沈指控莊的內容行為，均不符合當選無效之訴的要件，遂將沈對莊所提的當選無效駁回。